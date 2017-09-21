Отход от ядерной сделки по Ирану приведет к хаосу, считают в МИД КНР

ПЕКИН, 21 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Отход от ядерной сделки по Ирану будет серьезным ударом по международному режиму нераспространения и может привести к еще большему хаосу на Ближнем Востоке, заявил глава МИД КНР Ван И на министерской встрече Ирана с "шестеркой" международных посредников.

Министерская встреча прошла "на полях" 72-й сессии Генассамблеи ООН.

"В мире не существует идеальных соглашений, все стороны должны уделять больше внимания положительным сторонам соглашения. Если остановиться на полпути, это будет большим ударом по международному режиму нераспространения, а на Ближнем Востоке может возникнуть еще больший хаос", — заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Китайский министр выразил надежду на то, что каждая сторона сделает верные выводы и создаст благоприятную атмосферу для выполнения соглашения. Ван И подчеркнул, что Китай поддерживает это "историческое" соглашение, выразив готовность и дальше работать над процессом его реализации.