Отход от ядерной сделки по Ирану приведет к хаосу, считают в МИД КНР

ПЕКИН, 21 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Отход от ядерной сделки по Ирану будет серьезным ударом по международному режиму нераспространения и может привести к еще большему хаосу на Ближнем Востоке, заявил глава МИД КНР Ван И на министерской встрече Ирана с "шестеркой" международных посредников.
Министерская встреча прошла "на полях" 72-й сессии Генассамблеи ООН.
Китайский министр выразил надежду на то, что каждая сторона сделает верные выводы и создаст благоприятную атмосферу для выполнения соглашения. Ван И подчеркнул, что Китай поддерживает это "историческое" соглашение, выразив готовность и дальше работать над процессом его реализации.