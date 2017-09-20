Зариф и Могерини обсудили соглашение по иранскому атому

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на заседании совета глав государств - членов ШОС. Архивное фото

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на заседании совета глав государств - членов ШОС. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Нью-Йорке обсудил с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини соглашение по иранскому атому, сообщил иранский МИД.

"Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на полях Генассамблеи ООН обсудили ситуацию, связанную с реализацией СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), и обменялись по этому вопросу взглядами", — говорится в сообщении МИД Ирана.

В заявлении отмечается, что Могерини заявила о приверженности ЕС соглашению по иранскому атому.

На полях Генассамблеи ООН в среду также состоится встреча глав МИД "шестерки" (России, США, Франции, Великобритании, Германии, Китая), которая вместе с иранцами разрабатывала СВПД.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.