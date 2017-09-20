В Венгрии защитят редких кузнечиков при строительстве АЭС "Пакш-2"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Заявка на природоохранную лицензию, касающуюся сохранения уникальных видов животных и растений в районе строительства в Венгрии новых энергоблоков АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2"), подана в правительство венгерского региона Тольна, где расположена площадка атомной станции, сообщается на сайте проектной компании MVM Paks II.

В апреле нынешнего года в Венгрии была утверждена экологическая лицензия проекта строительства с участием России новых энергоблоков АЭС "Пакш". Нынешняя заявка на природоохранную лицензию подана в исполнение этой общей экологической лицензии.

Как отмечается в сообщении, участок размещения новых энергоблоков АЭС не имеет большой природной ценности, однако, как того требует экологическая лицензия, сохранению охраняемых видов животных и растений в ходе строительства должно быть уделено особое внимание, и в случае необходимости их временного перемещения должно быть вынесено соответствующее решение руководящего органа.

В районе строительства АЭС "Пакш-2" есть несколько охраняемых видов — в том числе, растения ковыль перистый, очиток Хиллебрандта, животные — кузнечики акрида венгерская и травянка малая, а также европейская зеленая ящерица.

Если потребуется, то эти виды будут перемещены в специально отведенную природную зону с естественными границами, а после окончания строительства станции будут возвращены обратно.

Сейчас на АЭС "Пакш" эксплуатируются построенные в 1974–1987 годах с участием СССР четыре атомных энергоблока, на них приходится более 40% всей вырабатываемой в Венгрии электроэнергии. Эта станция относится к числу наиболее безопасных и надежных АЭС в мире.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиарда евро.

Ожидается, что первые строительные работы на площадке АЭС "Пакш-2" стартуют в начале 2018 года.