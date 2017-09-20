В Китае отметили роль сотрудничества с Россией в сфере энергетики

ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Сотрудничество в энергетической сфере является важнейшим элементом стратегического партнёрства России и Китая, оно постоянно расширяется и укрепляется, заявил в среду вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли в ходе встречи с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем.

"Сотрудничество в энергетической сфере, пожалуй, является одной из важнейших составляющей всеобъемлющего стратегического партнёрства и взаимодействия между Китаем и Россией, оно имеет огромное стратегическое значение для совместного развития и процветания двух стран", — отметил китайский вице-премьер.

По его словам, "Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти и электроэнергии для Китая, а также пятым экспортером угля для КНР".

Чжан Гаоли отметил, что "если раньше крупнейшим поставщиком нефти в Китай была Саудовская Аравия, то сейчас они остались на втором месте".

Он подчеркнул, что "благодаря личному вниманию и усилиям глав двух государств, наблюдается устойчивая динамика энергетического сотрудничества Китая и России, которая приносит новые результаты".

Вице-премьер Госсовета КНР также отметил важность подготовки экономической повестки к предстоящему визиту в Китай премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Нам необходимо провести энергетическую подготовку к предстоящей уже к концу октября очередной 22-й регулярной встрече глав правительств двух стран", — заявил Чжан Гаоли.