Академик Алексахин получил высшую мировую награду по атомной экологии

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский ученый, главный эколог российского атомного проекта "Прорыв" академик Рудольф Алексахин удостоен высшей награды Международного союза радиоэкологии — почетного диплома и золотой медали имени Вернадского, сообщила пресс-служба научного дивизиона госкорпорации "Росатом".

Эта награда вручается один раз в три года за выдающиеся заслуги в области радиоэкологии. Алексахин награжден "за крупный вклад в развитие и распространение в области радиоэкологии", отмечается в сообщении. Награждение состоялось в ходе ранее прошедшей в Берлине четвертой международной конференции по радиоэкологии и радиоактивности в окружающей среде.

Рудольф Алексахин — действительный член Российской академии наук, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, известный специалист в области радиоэкологии и радиационной безопасности. Под его руководством выполнены обширные исследования по изучению закономерностей миграции радионуклидов в окружающей среде и действия ионизирующих излучений на природные и аграрные экосистемы. Один из основоположников лесной радиоэкологии, изучающей транспорт радионуклидов в лесных насаждениях и действие ионизирующих излучений на лесные биогеоценозы.

Международный союз радиоэкологии — неправительственная организация, которая была создана в 1970 году, в настоящее время она объединяет около 550 специалистов из стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки и Африки.

MCP входит в число ведущих международных организаций, деятельность которых связана с проблемами радиобиологии, радиоэкологии, радиационной безопасности и радиационной защиты. MCP тесно взаимодействует с Научным комитетом ООН по действию атомной радиации (НКДАР ООН), мандат которого предполагает сбор и анализ мировой информации по содержанию радионуклидов в окружающей среде и дозам облучения человека от различных источников ионизирующих излучений.

Проект "Прорыв" — один из главных современных мировых проектов в атомной энергетике, реализуемый в России ведущими отраслевыми учеными и специалистами, в рамках которого предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах.

Экологическая сторона проекта "Прорыв" заключается в том, что в ходе него планируется отработать технологии последовательного приближения к радиационно-эквивалентному захоронению радиоактивных отходов (это означает, что на хранение будут отправлены отходы с той же радиоактивностью, что и извлеченное ранее из недр сырье для атомной энергетики).