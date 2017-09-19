Росатом начал отгрузку оборудования для строительства блока АЭС в Индии

ВЕНА, 19 сен — РИА Новости. АО "Атомстройэкспорт" (входит в группу компаний ASE госкорпорации "Росатом") начал отгрузку оборудования для строящегося в Индии по российскому проекту третьего энергоблока АЭС "Куданкулам", сообщил РИА Новости президент группы ASE Валерий Лимаренко.

"Пятнадцатого сентября встало под погрузку первое судно. Российская сторона подготовила к отгрузке оборудование и материалы объемом около 13 тысяч кубометров (в частности, конденсатор третьего энергоблока, теплообменники, двери, герметичные проходки, баки, детали закладные и т.д.), требующееся на площадке для выполнение графика монтажа", — сказал Лимаренко.

"Согласно контрактным обязательствам, "Атомстройэкспортом" до конца текущего года планируется отгрузить еще две судовые партии", — добавил он.

АЭС "Куданкулам" — крупнейший объект российско-индийского экономического сотрудничества. С участием России были построены и пущены первые два энергоблока станции. В конце июня нынешнего года состоялась церемония заливки первого бетона в плиту основания здания реакторного отделения третьего энергоблока АЭС "Куданкулам", знаменующая собой начало строительных работ на площадке сооружения второй очереди (энергоблоки №№3 и 4) этой атомной электростанции.

Кроме того, летом нынешнего года были подписаны генеральное рамочное соглашение и основные контракты по строительству третьей очереди этой АЭС (пятый и шестой блоки).

Генеральный подрядчик (в части инжиниринга, поставки оборудования и технического содействия) — АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик — АО "Атомэнергопроект" (обе компании входят в группу ASE).