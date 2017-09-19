Россия и Камбоджа подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

ВЕНА, 19 сен — РИА Новости. Россия и Камбоджа в ходе 61-й генеральной конференции МАГАТЭ в Вене подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по использованию атомной энергии в мирных целях, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы подписали ряд соглашений со странами-новичками (в мировой атомной отрасли) — это Парагвай и Камбоджа", — сказал Лихачев во вторник.

Ранее во вторник было также подписано российско-парагвайское межправсоглашение по мирному атому.

"Вы знаете, что наша отрасль требуют постоянного межправительственного контакта, выполнение международных обязательств, создание обязательных юридических двухсторонних договоренностей, поэтому без межправительственных соглашений о развитии сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергетики двинуться нельзя. И в этом смысле Парагвай и Камбоджа — два наших новых партнёра, с ними подписаны межправительственные соглашения", — отметил глава "Росатома".

В мае 2016 года в Москве Россия и Камбоджа подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по мирному атому. Тогда же был подписан меморандум о создании на территории Камбоджи информационного центра по атомной энергии. Первое заседание российско-камбоджийской рабочей группы по мирному атому состоялось в августе 2016 года в столице Камбоджи Пномпене.