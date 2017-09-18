Лихачев: атомная отрасль России поможет преодолеть энергодефицит в мире

ВЕНА, 18 сен — РИА Новости. Российская ядерная отрасль в своей работе нацелена на преодоление энергодефицита в других странах и оздоровление мировой энергетики, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Мы нацелены на то, чтобы преодолеть энергетическую бедность, дефицит доступа к энергетическим ресурсам во многих странах, при этом значительно оздоровив, сделав более экологичной мировую генерацию электроэнергии",- сказал он в понедельник журналистам.

По его словам, разработки "Росатома" нацелены не только на увеличение выработки электроэнергии и придании ей экологического характера, немаловажным фактором является и экономическая целесообразность.

"Уверен, что найдем решение в первую очередь в аспекте двухкомпонентной энергетической системы с использованием и традиционных тепловых, и быстрых технологий, в замыкании топливного цикла, в выходе на предложения четвертого уровня безопасности, равного по риску природному", — добавил Лихачев.

В понедельник в Вене открылась 61-я сессия генеральной конференции МАГАТЭ.