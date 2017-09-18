В Египте заявили о стратегическом партнерстве с Россией в ядерной отрасли

КАИР, 18 сен — РИА Новости, Надим Зуауи. Россия, совместно с которой Египет реализует проект строительства первой в арабской стране АЭС, является стратегическим партнером Каира в ядерной отрасли, заявил министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер на 61-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Египет продолжает прилагать усилия по реализации мирной ядерной программы для удовлетворения потребностей растущей экономики и промышленности в сотрудничестве с РФ, которая является стратегическим партнером Египта в этом проекте", — говорится в речи министра, распространённой его пресс-службой.

Он отметил, что за реализацию ядерной программы Египта отвечают высококвалифицированные кадры, что, по словам министра, гарантирует безопасность при эксплуатации АЭС.

Шакер также пояснил, что стратегия Каира строится на использовании разнообразных источников электроэнергии, в том числе нефти и угля, ветра и солнца, я также ядерной энергии, что в будущем должно позволить справиться с растущим спросом на электричество.

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.

По словам министра электроэнергетики Египта, технические, юридические и финансовые стороны контрактов на строительство, обслуживание АЭС, поставку и утилизацию топлива, а также оказание консалтинговых услуг уже согласованы.

В октябре, как ожидается, состоится обсуждение контрактов на строительство АЭС в парламенте Египта.