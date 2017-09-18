МАГАТЭ будет расширять сотрудничество с Россией, заявил директор агентства

ВЕНА, 18 сен — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено укреплять сотрудничество с Российской Федерацией в сфере ядерной энергетики, заявил гендиректор агентства Юкия Амано.

По его словам, РФ является очень важным партнером деятельности МАГАТЭ во всех аспектах, особенно активным членом сообщества атомной энергетики и признанным лидером по быстрым реакторам.

"МАГАТЭ будет и дальше сотрудничать с РФ и наращивать сотрудничество в области ядерной энергетики", — сказал Амано после посещения стенда "Росатома" с экспозицией в Венском международном центре, где в рамках 61-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ представлены передовые разработки госкорпорации.