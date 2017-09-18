СМИ узнали о сдвиге сроков выдачи лицензии на строительство АЭС в Финляндии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Компания Fennovoima, заказчик строительства с участием РФ в Финляндии АЭС "Ханхикиви", ожидает получить лицензию на строительство этой атомной станции не в 2018 году, как планировалось ранее, а годом позже, сообщает финская телекомпания Yle.
Годом ранее Центр атомной и радиационной безопасности (STUK) в своем докладе отметил, что Fennovoima ставит график выше безопасности. Fennovoima обещает пересмотреть сроки после консультаций с "Росатомом".
Как отмечает телекомпания, лицензию на строительство АЭС выдает госсовет.
АЭС "Ханхикиви-1" будет построена с российским реактором ВВЭР-1200 по проекту АЭС-2006 на мысе Ханхикиви в финском районе Пюхяйоки и, как планируется, начнет производство электроэнергии в 2024 году.
Международное подразделение госкорпорации "Росатом" компания "Русатом Оверсиз" (преобразованная в "Русатом Энерго Интернешнл") и Fennovoima в 2013 году подписали контракт на сооружение АЭС "Ханхикиви-1". Российская сторона в 2014 году получила 34% в Fennovoima. Парламент Финляндии в декабре того же года большинством голосов одобрил этот проект. Fennovoima в июне 2015 года подала заявку на получение лицензии на строительство станции.