СМИ узнали о сдвиге сроков выдачи лицензии на строительство АЭС в Финляндии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Компания Fennovoima, заказчик строительства с участием РФ в Финляндии АЭС "Ханхикиви", ожидает получить лицензию на строительство этой атомной станции не в 2018 году, как планировалось ранее, а годом позже, сообщает финская телекомпания Yle.

Изначально планировалось получить разрешение в начале следующего года. Как заявили в компании, сроки сдвинулись из-за финских норм и законодательства.

Годом ранее Центр атомной и радиационной безопасности (STUK) в своем докладе отметил, что Fennovoima ставит график выше безопасности. Fennovoima обещает пересмотреть сроки после консультаций с "Росатомом".

Как отмечает телекомпания, лицензию на строительство АЭС выдает госсовет.

АЭС "Ханхикиви-1" будет построена с российским реактором ВВЭР-1200 по проекту АЭС-2006 на мысе Ханхикиви в финском районе Пюхяйоки и, как планируется, начнет производство электроэнергии в 2024 году.

Международное подразделение госкорпорации "Росатом" компания "Русатом Оверсиз" (преобразованная в "Русатом Энерго Интернешнл") и Fennovoima в 2013 году подписали контракт на сооружение АЭС "Ханхикиви-1". Российская сторона в 2014 году получила 34% в Fennovoima. Парламент Финляндии в декабре того же года большинством голосов одобрил этот проект. Fennovoima в июне 2015 года подала заявку на получение лицензии на строительство станции.

В январе 2015 года правительство РФ внесло проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, софинансируемых Фондом национального благосостояния (ФНБ). Максимальный объем средств ФНБ, направляемых на его реализацию, составляет рублевый эквивалент 2,4 миллиарда евро, но не более 150 миллиардов рублей. Экономический эффект от реализации проекта АЭС "Ханхикиви-1" для России, по прогнозам, составит 17,5 миллиарда евро. Бюджет РФ, как ожидается, только налогами получит свыше 3 миллиардов евро.