Россия согласовала с Индией строительство третьей очереди АЭС "Куданкулам"

ВЕНА, 18 сен — РИА Новости. Россия и Индия подписали полный пакет документов, необходимых для строительства с участием РФ третьей очереди (5 и 6 энергоблоки) АЭС "Куданкулам", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Подписан полный пакет документов на блоки 5 и 6", — сказал Лихачев в понедельник в Вене на пленарном заседании на 61-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

В июне на полях Петербургского международного экономического форума РФ и Индией было подписано генеральное рамочное соглашение по проекту строительства третьей очереди АЭС "Куданкулам". Это соглашение стало юридической базой для последующего подписания необходимого пакета документов по проекту.