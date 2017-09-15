МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Работы по подготовке пуска построенного с участием России в Китае энергоблока №3 Тяньваньской АЭС идут с опережением графика, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".

В пятницу в Москве прошло двадцать первое заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам в рамках комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая. Сопредседателями подкомиссии являются генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Тан Дэнцзе. "По итогам заседания подписан протокол, который закрепляет результаты проделанной работы и направления дальнейшего сотрудничества России и Китая в сфере ядерной энергетики", — отмечается в сообщении.

"Важным итогом двустороннего сотрудничества стал старт физического пуска энергоблока №3 Тяньваньской АЭС в Китае, состоявшийся в августе этого года. Было отмечено, что благодаря сложившемуся взаимопониманию работы по проекту АЭС российского дизайна идут с опережением графика, ввод энергоблока в промышленную эксплуатацию состоится в запланированные сроки", — говорится в сообщении.

Ранее в реактор энергоблока №3 было загружено ядерное топливо, пуск блока запланирован на нынешнюю осень.

При определении новых приоритетных проектов стороны руководствуются совместным заявлением глав правительств России и Китая, принятым 7 ноября 2016 года. По итогам заседания представители двух стран отметили, что действующие и новые проекты в области мирного атома станут практическим вкладом в укрепление стратегического партнерства России и Китая, отметили в Росатоме.