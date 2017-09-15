Росатом и Франция хотят сотрудничать по возобновляемым источникам энергии

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" и Комиссариат по атомной энергии и альтернативным энергоисточникам (КАЭ) Франции (СЕА) рассматривают возможность начала сотрудничества в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе по системам хранения электроэнергии, полученной с помощью ВИЭ.

Ранее генеральный администратор КАЭ Даниель Верверд встретился во французском Кадараше с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым, они обсудили развитие долгосрочного сотрудничества между КАЭ и Росатомом.

Взаимодействие между сторонами охватывает широкий круг вопросов: от ядерной физики и разработки ядерного реактора на быстрых нейтронах так называемого четвертого поколения до вопросов образования и подготовки кадров, отмечается в сообщении пресс-службы КАЭ.

"В дополнение к уже реализуемым программам сотрудничества в сфере ядерной энергетики, КАЭ и Росатом в настоящее время оценивают возможности партнерства в сфере ВИЭ, например, в создании систем хранения альтернативной электроэнергии", — говорится в сообщении.

Проекты по возобновляемым источникам энергии Росатом рассматривает как одну из крупных неядерных "точек роста" своего бизнеса.