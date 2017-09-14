В Росатоме надеются найти инвесторов для проекта важного уранового рудника

ЛОНДОН, 14 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Урановый холдинг АРМЗ (горнодобывающий дивизион госкорпорации "Росатом") не теряет надежды найти инвесторов для строительства стратегически важного уранового рудника №6 на Приаргунском производственном горно-химическом объединении (ППГХО, Краснокаменск Забайкальского края, входит в состав АРМЗ), и ведет активные переговоры с потенциальными инвесторами; об этом журналистам сообщил генеральный директор АРМЗ Владимир Верховцев.

По его словам, руководство АРМЗ продолжает встречаться с потенциальными инвесторами по указанному проекту, общая стоимость которого оценивается в 18,5 миллиарда рублей. "Это тяжелая задача, большой по объему финансовый проект. Госкорпорация ("Росатом" — ред.) готова вложить часть инвестиций, но не может взять на себя весь объем. Нам нужен соинвестор", — отметил глава компании.

АРМЗ также пытается привлечь в качестве соинвестора государство, признался Верховцев. "Мы пытаемся привлечь государство, так как этот проект очень важен с социальной точки зрения и с точки зрения энергетической безопасности страны. Ищем внутреннего партнера, который может поддержать", — сказал он, добавив, что компания уже провела встречу с одним из государственных финансовых институтов.

"Мы постоянно ищем (инвестора — ред.). Интерес есть, но есть и опасение заходить в такой масштабный проект. Но мы верим, что количество перейдет в качество", — выразил надежду Верховцев.

Ранее холдинг сообщал, что новый урановый рудник на Приаргунском производственном горно-химическом объединении планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Эксплуатационные запасы рудника №6 составляют около 38 тысяч тонн урана.

Приаргунское производственное горно-химическое объединение, созданное в 1968 году на Стрельцовском рудном поле, занимает первое место в России по добыче урана. Добыча ведется подземным горным способом на базе действующих рудников. Переработка руды осуществляется на гидрометаллургическом заводе и на площадке кучного выщелачивания.