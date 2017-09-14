Российско-германское СП займется вопросами транспортировки урана

ЛОНДОН, 14 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Совместное предприятие крупнейшего экспортера российских товаров и услуг ядерного топливного цикла АО "Техснабэкспорт" (торговая марка Tenex, входит в "Росатом") и Германии будет заниматься проектами, связанными с транспортировкой российской урановой продукции для нужд атомной энергетики зарубежных стран, сообщила РИА Новости гендиректор компании Людмила Залимская.

По ее словам, компания идет по пути кооперации со странами, в которые поставляется российская продукция атомной энергетики. Германия является одной их стран, с которой планируется создать СП для реализации проектов компании.

"Это наши проекты, связанные с обеспечением стабильности транспортировки материалов. Поскольку многие наши проекты требуют, чтобы наша продукция — обогащенный уран — стабильно доставлялась, скажем, в Америку. Поэтому здесь мы идем по пути кооперации с международными партнерами, которые обеспечивают нам получение необходимых разрешений и лицензий на территории тех стран, куда мы доставляем продукцию. Это тоже одно из направлений, над которым мы сейчас работаем", — рассказала собеседница агентства в кулуарах Симпозиума Всемирной ядерной ассоциации.

Ранее на сайте госзакупок были опубликованы данные, из которых следует, что "Техснабэкспорт" планирует создать СП с германскими партнерами с долей участия 49%.

Рынок Германии, которая после аварии на АЭС "Фукусима" в Японии решила отказаться от собственной атомной энергетики, интересен "Росатому" с точки зрения предложения услуг по выводу АЭС из эксплуатации (бэк-енду). Объем германского рынка бэк-енда оценивается специалистами в 30 миллиардов евро. "Техснабэкспорт" прорабатывает возможность кооперации с зарубежными компаниями в области бэк-енда.

Ранее подконтрольная "Росатому" германская Nukem Technologies в составе международного консорциума получила контракт на работы по выводу из эксплуатации германских АЭС "Филиппсбург" и "Библис".