"Атомэнергопром" осенью в ОАЭ представит себя потенциальным инвесторам

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) планирует с 31 октября по 3 ноября 2017 года в ОАЭ принять участие в non deal road show для встречи с ключевыми локальными инвесторами (суверенными фондами) и выявления их инвестиционного интереса, следует из открытых материалов, размещенных в четверг на сайте закупок "Росатома".
Как следует из материалов, это мероприятие, которое организует пул банков Societe Generale (Франция) и Bank GPB International S.A. (Люксембург), пройдет в рамках подготовительного этапа организации выпуска и размещения ценных бумаг. Non deal road show — серия встреч, проводимая компанией с целью презентации себя потенциальным инвесторам.
В марте нынешнего года министр энергетики ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи сообщил журналистам, что Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы инвестировать в российские активы. Также в марте сообщалось, что суверенный фонд ОАЭ "Мубадала" (Mubadala) ищет возможности для взаимного интереса с российским энергетическим рынком. В апреле нынешнего года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что очередное заседание межправительственной российско-эмиратской комиссии состоится в ноябре в ОАЭ.