"Атомэнергопром" осенью в ОАЭ представит себя потенциальным инвесторам

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) планирует с 31 октября по 3 ноября 2017 года в ОАЭ принять участие в non deal road show для встречи с ключевыми локальными инвесторами (суверенными фондами) и выявления их инвестиционного интереса, следует из открытых материалов, размещенных в четверг на сайте закупок "Росатома".

"Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" будет принимать участие в нон-дил роадшоу в период с 31 октября по 3 ноября 2017 года в городе Абу-Даби и городе Дубай для встречи с ключевыми локальными инвесторами (суверенными фондами) и выявления их инвестиционного интереса", — говорится в материалах.

Как следует из материалов, это мероприятие, которое организует пул банков Societe Generale (Франция) и Bank GPB International S.A. (Люксембург), пройдет в рамках подготовительного этапа организации выпуска и размещения ценных бумаг. Non deal road show — серия встреч, проводимая компанией с целью презентации себя потенциальным инвесторам.

В марте нынешнего года министр энергетики ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи сообщил журналистам, что Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы инвестировать в российские активы. Также в марте сообщалось, что суверенный фонд ОАЭ "Мубадала" (Mubadala) ищет возможности для взаимного интереса с российским энергетическим рынком. В апреле нынешнего года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что очередное заседание межправительственной российско-эмиратской комиссии состоится в ноябре в ОАЭ.

В конце 2014 года "Атомэнергопром" участвовал в road show в Юго-Восточной Азии – в Китае и Сингапуре, говорил первый заместитель гендиректора — главный финдиректор "Росатома" Николай Соломон. Китайские банки "проявили интерес", сказал тогда Соломон, добавив, что это потенциальный источник софинансирования проектов "Росатома". А в 2011 году Соломон говорил в интервью, что в будущем "не исключена продажа разных не контрольных долей отдельных наших организаций (входящих в "Атомэнергопром") стратегическим инвесторам". Но надо понимать, что важно это делать в правильный момент, когда капитализация этих компаний будет на достойном уровне, подчеркивал тогда Соломон.