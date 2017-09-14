Единую госсистему обращения с радиоактивными отходами создадут к 2025 году

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Срок создания в России единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами (ЕГС РАО) сдвинут на четыре года вперед — до 2025 году, это обусловлено сроками строительства ряда объектов такой системы, соответствующее постановление правительства опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

Проект этого постановления ранее был подготовлен госкорпорацией "Росатом".

Единая государственная система обращения с радиоактивными отходами создается в России в целях организации и обеспечения безопасного и экономически эффективного обращения с радиоактивными отходами, в том числе их захоронения.

ЕГС РАО представляет собой совокупность субъектов, осуществляющих деятельность в области обращения с радиоактивными отходами, объектов инфраструктуры и законодательно установленных требований к обращению с РАО.

ЕГС РАО создается в три этапа. На первом этапе были созданы нормативные и организационные основы этой системы, включая проведение в установленном порядке первичной регистрации радиоактивных отходов и мест их размещения.

На втором этапе, до 2018 года, создается система захоронения низкоактивных и среднеактивных отходов. На третьем этапе было намечено до 2021 года создать, в частности, систему захоронения наиболее опасных, высокоактивных РАО. Такие отходы образуются в том числе при переработке отработавшего ядерного топлива.

В то же время, до 1 января 2021 года предусмотрен ввод в эксплуатацию в Нижне-Канском гранитоидном массиве в Красноярском крае объектов подземной исследовательской лаборатории для проведения исследований с целью подтверждения безопасности создания там пункта глубинного захоронения высокоактивных РАО. Ввести в действие этот пункт захоронения намечено в 2024 году. Поэтому по нынешнему постановлению кабинету министров предлагается третий этап создания ЕГС РАО продлить до 1 января 2025 года.