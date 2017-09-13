Иран полностью выполняет СВПД, заявил министр иностранных дел Зариф

СОЧИ, 13 сен – РИА Новости. Иран, в отличие от некоторых других государств, полностью выполняет положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Что касается СВПД, то обе стороны сказали, что СВПД не подлежит пересмотру. Иран до сих пор выполнял и выполняет свои обязательства по СВПД, но, к сожалению, некоторые стороны были не так привержены своим обязательствам", — сказал он журналистам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам Зарифа, на переговорах обсуждалась сирийская проблематика. "Мы очень хорошо ведем сотрудничество по терроризму в Сирии, а также у нас очень хорошее сотрудничество по созданию зон спокойствия (деэскалации – ред.) в Сирии", — заметил иранский министр.

Он напомнил о проведении в Астане очередного раунда переговоров по Сирии. "Завтра-послезавтра в Астане пройдет заседание совместно с нашим другим соседом — Турцией, и мы надеемся, что по итогам завтрашних встреч мы сможем достичь большего успеха для создания спокойствия, оказания гуманитарной помощи и начала политического процесса в Сирии", — сказал Зариф.

Говоря о двухстороннем сотрудничестве России и Ирана, Зариф заявил, что почувствовал со стороны российского руководства заинтересованность в еще большем расширении двухстороннего сотрудничества. "Наши экономические отношения могут иметь еще больший рост, и президент Путин сказал, что даст соответствующие поручения по этим вопросам", — сообщил иранский министр.

Он также подтвердил, что одной из целей иранского руководства является снижение напряженности в Персидском заливе.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.