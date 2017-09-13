СМИ: Египет и Россия в октябре обсудят финальный вариант контрактов по АЭС

КАИР, 13 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Делегация египетского Управления атомными электростанциями посетит Россию в октябре этого года, чтобы встретиться с представителями госкорпорации "Росатом" и обсудить финальный вариант пакета контрактов на строительство атомной электростанции эд-Дабаа, сообщает новостной портал "Вето" со ссылкой на источник в министерстве электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта.

По его словам, визит в Россию продлится три дня. Источник также добавил, что египетская сторона рассматривает ноябрь или декабрь текущего года в качестве предположительного срока подписания окончательного варианта коммерческого контракта по эд-Дабаа.

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году. В настоящее время в Египте завершается законодательное, техническое и финансовое согласование четырех контрактов.