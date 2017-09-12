Контракты на строительство АЭС в Египте проходят проверку

КАИР, 12 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Пакет контрактов на строительство при участии России первой в Египте атомной электростанции в районе эд-Дабаа на Средиземном море проходит техническую и финансовую проверку, сообщил египетской газете "Дустур" источник в Управлении атомных электростанций Египта.
"Законодательная проверка в Госсовете была завершена в конце августа, что ускорило начало процесса технической и финансовой сверки, чтобы урегулировать все возможные спорные моменты перед окончательным подписанием", — приводит газета слова источника.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что рассчитывает на подписание контракта на строительство АЭС в Египте до конца текущего года.
Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.