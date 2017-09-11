Глава Росатома назвал преимущества термоядерного проекта ИТЭР

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Участие России в проекте международного термоядерного реактора ИТЭР станет "полигоном" по отработке практических задач, связанных с энергетикой будущего, и усилит роль России на мировом рынке энергетических технологий, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Соглашение о сооружении термоядерной установки ИТЭР было подписано в 2006 году. Страны Европы вносят около 45% объема финансирования проекта, на долю России приходится примерно 9% от общей суммы, которые будут инвестированы в форме высокотехнологичного оборудования.
В понедельник Лихачев по приглашению генерального директора Международной организации ИТЭР Бернара Биго посетил с рабочим визитом площадку строящегося термоядерного реактора ИТЭР в Кадараше (Франция). Визит главы "Росатома" связан с переходом проекта ИТЭР в стадию полномасштабной практической реализации.
"Освоение энергии термоядерного синтеза откроет перед человечеством грандиозные научные и технологические перспективы. Именно поэтому Россия, обладающая уникальным опытом в сфере ядерных и термоядерных исследований, находится на переднем крае проекта ИТЭР, вносит фундаментальный вклад в его реализацию. Важно отметить и то, что сама концепция этого международного проекта – токамак – была разработана в нашей стране", — отметил в ходе визита Лихачев, слова которого цитируются в сообщении Росатома.
Участие России в ИТЭР – это возможность заглянуть за технологический горизонт и уже сегодня сформировать научно-производственную базу для собственных будущих проектов в области термоядерного синтеза, отметил Лихачев.
"Разработка и производство оборудования для ИТЭР решает две важные задачи. Во-первых, это дополнительная загрузка мощностей предприятий "Росатома", создание новых продуктов и освоение уникальных компетенций. Во-вторых, полученные в ходе исследований результаты преумножают потенциал отечественной атомной науки. ИТЭР для нас важен как полигон по отработке практических задач, связанных с энергетикой завтрашнего и послезавтрашнего дня, с повышением роли России на мировом рынке технологий", — добавил глава "Росатома".
"Россия всегда была и остается образцовым партнёром, который все свои обязательства выполняет полностью и в срок", – сказал Бернар Биго.
В ходе своего визита во Францию Лихачев также встретился с генеральным администратором Комиссариата по атомной и альтернативным энергоисточникам Франции (CEA) Даниелем Вервердом и вместе с ним посетил площадку строящегося исследовательского реактора "Жюль Горовиц".