Глава Росатома назвал преимущества термоядерного проекта ИТЭР

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Участие России в проекте международного термоядерного реактора ИТЭР станет "полигоном" по отработке практических задач, связанных с энергетикой будущего, и усилит роль России на мировом рынке энергетических технологий, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции. Это будет первая крупномасштабная попытка продемонстрировать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии. В проекте ИТЭР принимают участие, в общей сложности, 35 стран – в том числе 29 стран Евросоюза, а также США, Индия, Китай, Япония, Южная Корея и Россия. Пуск реактора и получение на нем первой плазмы запланированы на 2025 год.

Соглашение о сооружении термоядерной установки ИТЭР было подписано в 2006 году. Страны Европы вносят около 45% объема финансирования проекта, на долю России приходится примерно 9% от общей суммы, которые будут инвестированы в форме высокотехнологичного оборудования.

В понедельник Лихачев по приглашению генерального директора Международной организации ИТЭР Бернара Биго посетил с рабочим визитом площадку строящегося термоядерного реактора ИТЭР в Кадараше (Франция). Визит главы "Росатома" связан с переходом проекта ИТЭР в стадию полномасштабной практической реализации.

"Освоение энергии термоядерного синтеза откроет перед человечеством грандиозные научные и технологические перспективы. Именно поэтому Россия, обладающая уникальным опытом в сфере ядерных и термоядерных исследований, находится на переднем крае проекта ИТЭР, вносит фундаментальный вклад в его реализацию. Важно отметить и то, что сама концепция этого международного проекта – токамак – была разработана в нашей стране", — отметил в ходе визита Лихачев, слова которого цитируются в сообщении Росатома.

Участие России в ИТЭР – это возможность заглянуть за технологический горизонт и уже сегодня сформировать научно-производственную базу для собственных будущих проектов в области термоядерного синтеза, отметил Лихачев.

"Разработка и производство оборудования для ИТЭР решает две важные задачи. Во-первых, это дополнительная загрузка мощностей предприятий "Росатома", создание новых продуктов и освоение уникальных компетенций. Во-вторых, полученные в ходе исследований результаты преумножают потенциал отечественной атомной науки. ИТЭР для нас важен как полигон по отработке практических задач, связанных с энергетикой завтрашнего и послезавтрашнего дня, с повышением роли России на мировом рынке технологий", — добавил глава "Росатома".

РФ создаёт для ИТЭР ключевые компоненты реакторного комплекса и другое высокотехнологичное оборудование. Сверхпроводники, устройства для нагрева термодяерной плазмы — гиротроны (их можно сравнить с гигантскими СВЧ-печами), элементы защиты и диагностики, — всего более 25 уникальных систем находятся в зоне ответственности российских предприятий.

"Россия всегда была и остается образцовым партнёром, который все свои обязательства выполняет полностью и в срок", – сказал Бернар Биго.

В ходе своего визита во Францию Лихачев также встретился с генеральным администратором Комиссариата по атомной и альтернативным энергоисточникам Франции (CEA) Даниелем Вервердом и вместе с ним посетил площадку строящегося исследовательского реактора "Жюль Горовиц".