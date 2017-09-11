Режим верификации иранской ядерной программы масштабен, заявили в МАГАТЭ

ВЕНА, 11 сен — РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ в ходе мониторинга исполнения Ираном договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) посещают как гражданские, так и военные объекты, и проводимая ими работа является беспрецедентно масштабной, заявил в понедельник журналистам генеральный директор агентства Юкия Амано.
"Режим верификации в Иране — наиболее всеобъемлющий из существующих", — подчеркнул Амано.
Гендиректор МАГАТЭ добавил, что, в свою очередь, когда агентство заинтересовано в каком-то объекте, оно даёт властям возможность прояснить его статус, а затем запрашивает на него доступ.
Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.