В МАГАТЭ подтвердили работу центрифуг для обогащения урана на заводе в КНДР

ВЕНА, 11 сен — РИА Новости. МАГАТЭ обнаружило признаки работы центрифуг по обогащению урана на заводе в Йонбене в КНДР, заявил гендиректор агентства Юкия Амано на заседании совета управляющих в Вене.

"На экспериментальной атомной электростанции в Йонбене появились признаки того, что реактор эксплуатируется. На заводе по производству ядерного топлива на Йонбене были отмечены признаки, свидетельствующие об использовании указанной установки для обогащения урана",- заявил он, добавив, что продолжение и дальнейшее развитие ядерной программы КНДР вызывают серьезную озабоченность.

Амано вновь призвал северокорейские власти "в полной мере выполнить свои обязательства по всем соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ, оперативно сотрудничать с агентством и решить все нерешенные вопросы, в том числе те, которые возникли в отсутствие инспекторов агентства в стране".

По его словам, МАГАТЭ полностью готово вернуться в КНДР для проверки ее ядерной программы, для чего в августе в департаменте гарантий была сформирована специальная группа.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.