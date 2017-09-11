Росатом построит на Филиппинах радиационные центры для обработки продуктов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. АО "Русатом Хэлскеа" (дочернее предприятие госкорпорации "Росатом") и A Brown Company, Inc. (Республика Филиппины) подписали рамочное соглашение о строительстве сети центров обработки сельскохозяйственной продукции с применением радиационных технологий на Филиппинах, сообщает департамент коммуникаций Росатома.

Контракт на подготовительные работы для сооружения центра на выбранной сторонами площадке планируется заключить до конца 2017 года. Ожидается, что последующие контракты, в том числе на проектирование, производство, доставку и монтаж основного оборудования будут подписаны в 2018 году.