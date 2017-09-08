Российско-китайская встреча по мирному атому пройдет в сентябре в Москве

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Очередное, 21-е заседание в рамках российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам, на котором будет обсуждаться развитие сотрудничества России и Китая в атомной энергетике, намечено провести 15 сентября в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планом подготовки встречи.

Эта подкомиссия работает в рамках российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств РФ и КНР. С российской стороны "ядерную" подкомиссию возглавляет генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Предыдущее заседание подкомиссии прошло в сентябре 2016 года в Пекине.

В ноябре 2016 года было принято совместное заявление глав правительств России и Китая о развитии взаимовыгодного стратегического сотрудничества по разным направлениям мирного атома.

Россия и Китай давно и активно взаимодействуют в области мирного атома. Тяньваньская АЭС — самый крупный действующий объект российско-китайского экономического сотрудничества. В КНР с участием российских специалистов построены энергоблоки №1 и 2 этой станции с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый. Они введены в эксплуатацию в 2007 году. В реактор третьего энергоблока загружено ядерное топливо, нынешней осенью предстоит его пуск. Завершается строительство энергоблока №4 станции.

Кроме того, планируется до конца нынешнего года подписать соглашение по совместному строительству энергоблоков №7 и 8 Тяньваньской АЭС. Для них Росатом предлагает наиболее современные реакторные установки ВВЭР-1200, соответствующие самым высоким стандартам эффективности и безопасности.

Ранее стало известно, что Китай предложил России участвовать в строительстве новой АЭС на востоке КНР.

Еще одним направлением развития российско-китайского атомного партнерства обозначены и реакторы на быстрых нейтронах, которые, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. В этом случае за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу ядерной энергетики, а также появится возможность значительно сократить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

По мнению специалистов, блоки с "быстрыми" реакторами целесообразно эксплуатировать не сами по себе, а в двухкомпонентной системе — в сочетании с реакторами на тепловых нейтронах, составляющих основу современной мировой атомной энергетики.

В 2016 году в России началась промышленная эксплуатация четвертого энергоблока Белоярской АЭС с реактором БН-800 на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, натрием. На нем будет отрабатываться ряд технологий замыкания ядерного топливного цикла. БН-800 станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Сообщалось, что Китай интересуется проектом реактора БН-800.

Тема "быстрых" реакторов для совместных российско-китайских проектов не новая: при содействии Росатома в Китае ранее был построен и пущен небольшой экспериментальный реактор на быстрых нейтронах CEFR (с жидкометаллическим теплоносителем, натрием) тепловой мощностью 65 МВт и электрической мощностью 20 МВт.

Также Россия и Китай могут сотрудничать и по атомно-энергетическим проектам в других государствах, не исключено, что КНР примет участие в строительстве АЭС по российским проектам в третьих странах.