В Таиланде построят циклотрон по российской технологии

БАНГКОК, 7 сен РИА Новости. Контракт на постройку в Таиланде циклотронно-радиохимического комплекса на основе технологического решения госкорпорации "Росатом" подписан в четверг в Бангкоке.
Строительство комплекса по заказу Института ядерных исследований Королевства Таиланд будет вести таиландская компания Kinetics Corporation Ltd. Проектную разработку комплекса и поставку оборудования осуществляет дочернее предприятие "Росатома", АО "Русатом Хэлскеа". Торжественная церемония подписания контракта на строительство комплекса состоялась в большом зале Института ядерных исследований, расположенного в таиландской провинции Накхон Найок.
Циклотронно-радиохимический комплекс с использованием циклотрона с энергией протонов 30 МэВ производства НИИЭФА им. Ефремова, который будет поставлен в Институт ядерных технологий Королевства Таиланд (TINT), предназначен главным образом для дальнейшего развития такой высокотехнологичной отрасли, как ядерная медицина. Радионуклиды, которые можно будет создавать в лаборатории комплекса, предоставят врачам возможность выполнять высокоэффективную диагностику и терапию широкого спектра заболеваний, главным образом в области онкологии и кардиологии.
По словам генерального директора АО "Русатом Хэлскеа" Дениса Чередниченко, заявление которого цитирует документ, подписание контракта подчеркивает конкурентоспособность российской продукции по отношению к аналогам, предлагаемым ведущими мировыми игроками, как с позиции цены, так и качества.
"Реализация этого проекта создает дополнительные конкурентные преимущества в виде еще одной референции для успешного вывода ускорителей производства НИИЭФА им. Ефремова на зарубежные рынки", — говорится в заявлении.
"В сфере практического медицинского применения установка будет работать, прежде всего, на наработку четырех изотопов для производства радиофармпрепаратов, которые будут использоваться, в первую очередь, при позитронно-эмиссионной томографии. Это высокоточный способ диагностирования онкологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы", — сообщил он.
Так как необходимые для такой диагностики изотопы имеют очень короткий срок жизни — 12 часов, 72 часа и три дня — установка должна быть локальная, потому что их нужно успеть доставить пациентам как можно скорее, рассказал Симонов.
"Для нас это большой и важный проект, потому что за все 120 лет дружеских отношений России и Таиланда не было еще таких высокотехнологичных проектов, он первый в своем роде для российско-таиландских отношений, и первый для Таиланда. Надеемся, что нам все удастся", — добавил он.
"Естественно, что такого плана машина, кроме наработки изотопов, что является на сегодняшний день достаточно рутинной технологией, открывает широкий спектр возможностей для новых исследований, связанных с изучением воздействия как нейтронного, так и ионного пучка на биологические объекты", — сказал он РИА Новости.
Также, продолжил ученый, с помощью нового комплекса можно вести исследования в области радиационного материаловедения и радиационной стойкости радиоэлектронной аппаратуры, что приобретает все большую важность в сфере исследования космического пространства и космических полетов.
"Ну, и потом, есть и достаточно большой спектр вопросов, связанных с созданием новых полупроводников", — сказал профессор Гавриш.
Он пояснил, что процесс протонного облучения материалов, называемый протонным легированием, приводит к существенной модификации прошедших такое воздействие материалов и возникновению новых полупроводников, которые можно использовать в создании новых полупроводниковых приборов.
"Кроме того, этот уникальный комплекс сможет решать множество вопросов, связанных с элементным анализом, а также с изучением воздействия излучения на биологические объекты. Это последнее приобретает сейчас все большее значение в связи с развитием ядерной энергетики", — сказал ученый.
"Наши таиландские коллеги уже планируют программы исследований, связанных с облучением материалов, то есть, работы в сфере радиационного материаловедения и в сфере полупроводников. В частности, речь идет об облучении материалов ионами водорода и дейтерия, а также нейтронным излучением, потому что этот циклотрон является, также, и уникальным источником нейтронного излучения", — сказал Гавриш.