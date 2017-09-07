В Таиланде построят циклотрон по российской технологии

БАНГКОК, 7 сен РИА Новости. Контракт на постройку в Таиланде циклотронно-радиохимического комплекса на основе технологического решения госкорпорации "Росатом" подписан в четверг в Бангкоке.

Строительство комплекса по заказу Института ядерных исследований Королевства Таиланд будет вести таиландская компания Kinetics Corporation Ltd. Проектную разработку комплекса и поставку оборудования осуществляет дочернее предприятие "Росатома", АО "Русатом Хэлскеа". Торжественная церемония подписания контракта на строительство комплекса состоялась в большом зале Института ядерных исследований, расположенного в таиландской провинции Накхон Найок.

Циклотронно-радиохимический комплекс с использованием циклотрона с энергией протонов 30 МэВ производства НИИЭФА им. Ефремова, который будет поставлен в Институт ядерных технологий Королевства Таиланд (TINT), предназначен главным образом для дальнейшего развития такой высокотехнологичной отрасли, как ядерная медицина. Радионуклиды, которые можно будет создавать в лаборатории комплекса, предоставят врачам возможность выполнять высокоэффективную диагностику и терапию широкого спектра заболеваний, главным образом в области онкологии и кардиологии.

Реализация этого проекта повысит доступность ядерной медицины не только для населения Таиланда, но и для Азиатско-Тихоокеанского региона в целом, говорится в пресс-релизе АО "Русатом Хэлскеа", полученном РИА Новости после подписания контракта.

По словам генерального директора АО "Русатом Хэлскеа" Дениса Чередниченко, заявление которого цитирует документ, подписание контракта подчеркивает конкурентоспособность российской продукции по отношению к аналогам, предлагаемым ведущими мировыми игроками, как с позиции цены, так и качества.

"Реализация этого проекта создает дополнительные конкурентные преимущества в виде еще одной референции для успешного вывода ускорителей производства НИИЭФА им. Ефремова на зарубежные рынки", — говорится в заявлении.

Присутствовавший на церемонии подписания контракта Егор Симонов, региональный вице-президент по Азиатскому региону компании "Русатом – международная сеть", которая является координатором проекта, сообщил РИА Новости после окончания церемонии, что создание современного циклотронно-радиохимического комплекса в Таиланде послужит дальнейшему развитию и продвижению научной мысли в сфере атомных технологий в Юго-Восточной Азии.

"В сфере практического медицинского применения установка будет работать, прежде всего, на наработку четырех изотопов для производства радиофармпрепаратов, которые будут использоваться, в первую очередь, при позитронно-эмиссионной томографии. Это высокоточный способ диагностирования онкологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы", — сообщил он.

Так как необходимые для такой диагностики изотопы имеют очень короткий срок жизни — 12 часов, 72 часа и три дня — установка должна быть локальная, потому что их нужно успеть доставить пациентам как можно скорее, рассказал Симонов.

"Для нас это большой и важный проект, потому что за все 120 лет дружеских отношений России и Таиланда не было еще таких высокотехнологичных проектов, он первый в своем роде для российско-таиландских отношений, и первый для Таиланда. Надеемся, что нам все удастся", — добавил он.

Профессор Юрий Гавриш, директор научно-технического центра линейных ускорителей и циклотронов АО "НИИЭФА" и основной конструктор циклотрона, который будет установлен в Таиланде, подчеркнул, что помимо практических медицинских задач комплекс сможет выполнять и задачи научно-исследовательского характера.

"Естественно, что такого плана машина, кроме наработки изотопов, что является на сегодняшний день достаточно рутинной технологией, открывает широкий спектр возможностей для новых исследований, связанных с изучением воздействия как нейтронного, так и ионного пучка на биологические объекты", — сказал он РИА Новости.

Также, продолжил ученый, с помощью нового комплекса можно вести исследования в области радиационного материаловедения и радиационной стойкости радиоэлектронной аппаратуры, что приобретает все большую важность в сфере исследования космического пространства и космических полетов.

"Ну, и потом, есть и достаточно большой спектр вопросов, связанных с созданием новых полупроводников", — сказал профессор Гавриш.

Он пояснил, что процесс протонного облучения материалов, называемый протонным легированием, приводит к существенной модификации прошедших такое воздействие материалов и возникновению новых полупроводников, которые можно использовать в создании новых полупроводниковых приборов.

"Кроме того, этот уникальный комплекс сможет решать множество вопросов, связанных с элементным анализом, а также с изучением воздействия излучения на биологические объекты. Это последнее приобретает сейчас все большее значение в связи с развитием ядерной энергетики", — сказал ученый.

"Наши таиландские коллеги уже планируют программы исследований, связанных с облучением материалов, то есть, работы в сфере радиационного материаловедения и в сфере полупроводников. В частности, речь идет об облучении материалов ионами водорода и дейтерия, а также нейтронным излучением, потому что этот циклотрон является, также, и уникальным источником нейтронного излучения", — сказал Гавриш.