Росатом хочет получить лицензию на сооружение АЭС в Турции до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Росатом рассчитывает до конца 2017 года получить лицензию на строительство АЭС "Аккую" в Турции, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ глава Росатома Алексей Лихачев.

"Те работы, которые можно делать без лицензии на основании общестроительных разрешений, идут — технические сооружения, подготовка площадки. Наша задача — до конца года получить лицензию", — сказал он, уточнив, что Росатом именно до конца года рассчитывает получить лицензию.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками типа ВВЭР поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Российские инвестиции в проект планируются в объеме 22 миллиарда долларов. Турецкая сторона рассчитывает на пуск реактора энергоблока №1 в 2023 году.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.