Росатом хочет получить лицензию на сооружение АЭС в Турции до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Росатом рассчитывает до конца 2017 года получить лицензию на строительство АЭС "Аккую" в Турции, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ глава Росатома Алексей Лихачев.
"Те работы, которые можно делать без лицензии на основании общестроительных разрешений, идут — технические сооружения, подготовка площадки. Наша задача — до конца года получить лицензию", — сказал он, уточнив, что Росатом именно до конца года рассчитывает получить лицензию.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.