В Росатоме сообщили о планах постройки центров ядерной медицины в регионах

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" рассматривает строительство центра ядерной медицины в Приморском крае как пилотный проект, который в дальнейшем может быть реализован в других регионах России, обсуждается возможность строительства таких объектов и в странах СНГ, сообщил журналистам генеральный директор управляющей компании Росатома в области ядерной медицины АО "Русатом Хэлскеа" Денис Чередниченко.

Ранее в среду на Восточном экономическом форуме администрация Приморского края и Росатом подписали концессионное соглашение о создании на острове Русский центра ядерной медицины, который, как планируется, обеспечит потребности в диагностике и лечении онкологических заболеваний на всем Дальнем Востоке, а также сможет оказывать услуги пациентам из близлежащих стран. Планируется, что центр будет построен и пущен в течение пяти лет.

Центр ядерной медицины будет иметь в своем составе отделения радионуклидной диагностики для проведения исследований современными методами – комбинированным методом позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) и методом однофотонной эмиссионной и компьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ), а также отделение радионуклидной терапии, использующее радиофармацевтические препараты.

Детали проекта



"Мы подписали концессионное соглашение, и наша дочерняя проектная компания "АтомМедТехнолоджи-Дальний Восток" приступает к реализации проекта. Мы провели предпроектные работы, сейчас приступаем к проектно-изыскательским работам на площадке будущего центра и закладке необходимого оборудования в производство, чтобы оно уже было готово к окончанию стройки", — сказал Чередниченко в кулуарах ВЭФ.

"Стоимость всего проекта по концессионному соглашению — около 2,5 миллиардов рублей. Инвестиции Росатома должны составить порядка полутора миллиардов рублей. Плюс софинансирование, в том числе, со стороны Фонда развития Дальнего Востока и банков", — отметил он.

Центральной частью центра будет ускоритель — циклотрон, на котором будут нарабатываться необходимые радиоактивные изотопы. Циклотрон будет изготовлен предприятием Росатома "Научно-исследовательский институт электрохимический аппаратуры имени Ефремова" (НИИЭФА, Санкт-Петербург). Среди других участников проекта от Росатома, в том числе, "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (НИИТФА, Москва), Государственный специализированный проектный институт (ГСПИ, Москва).

По словам Чередниченко, в центре с помощью циклотрона прежде всего будет нарабатываться фтордезоксиглюкоза — биологический аналог глюкозы, молекула, содержащая в своем составе радионуклид фтор-18. Раковые опухоли гораздо интенсивнее остальных тканей организма потребляют глюкозу, это позволяет зарегистрировать при помощи метода позитронно-эмиссионной топографии скопления раковых клеток в теле пациента.

"Кроме того, в рамках радионуклидной терапии будет использоваться радиоактивный йод-131, который будет поставляться с нашего предприятия в Обнинске "Научно-исследовательский физико-химический институт имени Карпова", — добавил Чередниченко.

Пилотный проект



Проект по ядерно-медицинскому центру в Приморском крае будет пилотным проектом, который можно будет тиражировать в других местах, отметил гендиректор "Русатом Хэлскеа".

"Причем речь идет о тиражировании не только в плане конструкции центра, технологий, которые будут применяться в нем, но и в плане концессионной схемы проекта, в том числе по использованию практики государственного-частного партнерства. Мы говорим о комплексном проекте, где оборудование и постройка центра — один из элементов нашего предложения", — сказал Чередниченко.

Такого рода центры планируется построить и в других регионах России, сообщил он. "Есть планы по Краснодару, Перми, Калининграду, разговариваем и с другими регионами", — отметил Чередниченко. "Ведем диалог и в странах СНГ", — сказал гендиректор. "На сегодняшний момент мы обсуждаем возможность проекта в Киргизии. Но там основной момент — понимание того, как государство будет его финансировать", — сказал Чередниченко.