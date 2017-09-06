Индия предоставила России площадку для строительства новой АЭС

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Индия предложила России площадку для строительства у себя с участием РФ новой АЭС, сообщил РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума источник, знакомый с этим решением.
По слов источника, новая площадка была названа индийской стороной на уровне высшего политического руководства РФ и Индии в рамках недавнего прошедшего в китайском Сямэне саммита БРИКС.
"Индийская сторона выразила готовность к реализации нового проекта ", — добавил собеседник агентства.
Крупнейшим объектом российско-индийского экономического сотрудничества является АЭС "Куданкулам". С участием России были построены и пущены первые два энергоблока станции, начато строительство второй очереди станции (третий и четвертый энергоблоки), подписано генеральное рамочное соглашение по строительству третьей очереди этой АЭС (пятый и шестой блоки).
Сообщалось, что Индия планирует предоставить России новую площадку для строительства новых блоков АЭС по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1200.