Польша заявила о необходимости построить АЭС мощностью 4,5 тысячи мегаватт

КРЫНИЦА-ЗДРУЙ, 6 сен — РИА Новости. Польше необходима атомная электростанция из трёх блоков мощностью 4,5 тысячи мегаватт, заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский на экономическом форуме в Крынице-Здруй.
"Для того, чтобы достигнуть этой цели, нам нужна АЭС из трёх блоков, производящих 4,5 тысяч мегаватт", — заявил польский министр.
Он отметил, что профильные специалисты в настоящее время вырабатывают аргументы, чтобы убедить правительство в необходимости строительства АЭС.
Ранее сообщалось, что в Польше уже ведутся поиски места для возможного строительства АЭС.