Госсовет Египта одобрил контракты на строительство Росатомом АЭС "эд-Дабаа"

КАИР, 5 сен — РИА Новости. Контракты на строительство при участии российской госкорпорации "Росатом" атомной электростанции эд-Дабаа в Египте прошли согласование и были одобрены Госсоветом (Высший административный суд) Египта, об этом, как сообщает телеканал Extra News, журналистам во вторник заявил премьер-министр страны Шериф Исмаил.

В понедельник президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о том, что Египет завершил согласование по контракту на строительство Россией АЭС "Эль-Дабаа" и пригласил российского лидера на торжественное подписание документа.

"Контракты по атомной эд-Дабаа (АЭС в эд-Дабаа) были проверены и согласованы Госсоветом (Высший административный суд) Египта", — заявил премьер-министр Египта журналистам.

Ранее глава комитета по атомным электростанциям Египта Амгад аль-Вакиль заявлял РИА Новости о том, что подписание согласованного варианта пакета контрактов на строительство атомной электростанции эд-Дабаа может состояться до конца 2017 года.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Объем кредита составит 25 миллиардов долларов. Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.