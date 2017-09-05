ДальРАО получит большую партию реакторных отсеков АПЛ для разделки

ФОКИНО (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ), 5 сен — РИА Новости. Большую партию реакторных отсеков атомных подводных лодок (АПЛ), ранее выведенных из состава российского ВМФ и утилизированных, через несколько дней доставят на предприятие госкорпорации "Росатом" "Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами" (ДальРАО, Фокино, Приморский край) для окончательной разделки, сообщил журналистам директор дирекции по ядерной и радиационной безопасности Росатома Олег Крюков.

По его словам, речь идет об уникальной транспортно-технологической операции, когда с Камчатки в Приморье одновременно перевозятся сразу 12 трехотсечных реакторных блоков атомных субмарин, это будет важным этапом решения задачи по улучшению экологической обстановки на Дальнем Востоке России. "Думаю, до 15 сентября эти "трехотсечники" придут. Это будет очень важное событие", — сказал Крюков. "Следующие девять блоков мы постараемся привезти с Камчатки уже в следующем году", — добавил он.

С мая 2012 года в ДальРАО в бухте Разбойник действует пункт долговременного хранения реакторных отсеков утилизированных АПЛ. Атомные субмарины, выведенные из состава ВМФ РФ, направляются на судоремонтный завод, где из реакторного отсека извлекается отработавшее ядерное топливо. От самой лодки оставляют три отсека — реакторный и по одному с каждой стороны для поддержания плавучести блока.

Полученные радиационно-безопасные трехотсечные блоки герметизируются, окрашиваются защитным составом и транспортируются в бухту Разбойник, где осуществляется их контролируемое хранение на плаву. Далее блок извлекается из воды, боковые отсеки отрезаются, реакторный отсек ставится на длительное хранение на береговую площадку. Планируется, что реакторные блоки будут в течение 70 лет храниться в бухте Разбойник. По оценкам специалистов, по прошествии этого срока корпуса реакторов и их содержимое перестанут нести радиационную опасность и могут быть утилизированы.

Что касается совершенствования технологического оснащения ДальРАО, то в ближайшее время в Вилючинское отделение предприятия на Камчатке будет доставлен уникальный робот-манипулятор, созданный специалистами Росатома и необходимый для сортировки и перемещения различных радиоактивных отходов. "Мы тщательно следим за безопасностью работы персонала, и поэтому нужен такой робот. Он умеет копировать движения рук оператора и воспроизводить их без задержек", — сказал Крюков.

Ранее Росатом сообщал, что завершил вывоз отработавшего ядерного топлива атомных подлодок на Дальнем Востоке, тем самым полностью освободив от него эту часть страны. Кроме того, на ДальРАО за последние 15 лет переработано более 12 тысяч кубометров жидких радиоактивных отходов, они были доведены до уровня чистоты технической воды.