Египет согласовал контракт на строительство Россией АЭС "Эль-Дабаа"

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Египет завершил согласование по контракту на строительство Россией АЭС "Эль-Дабаа", сообщил президент арабской республики Абдул-Фаттах ас-Сиси.

Он пригласил президента РФ Владимира Путина на торжественное подписание документа.

"Хочу сказать, что мы закончили все процедуры, связанные с согласованием контракта о строительстве АЭС в Эль-Дабаа. Я очень приветствую этот шаг и очень надеюсь, что вы сможете присутствовать вместе со мной при торжественном подписании", — сказал ас-Сиси на встрече с Путиным.

Египетский лидер подчеркнул, что это будет хорошая возможность поприветствовать президента РФ вновь на египетской земле.

Встреча проходит "на полях" саммита БРИКС в китайском городе Сямэнь.