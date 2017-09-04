МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) заказало у одного из ведущих мировых разработчиков ледоколов финской Aker Arctic Technology разработку концептуального проекта работающего на сжиженном природном газе ледокола мощностью около 40 МВт, который будет использован для нужд Росатомфлота, следует из материалов на сайте закупок Росатома.

Согласно этим материалам, новый ледокол Aker ARC 123 должен относиться к ледовому классу ледоколов Arc8 (ЛУ8) Российского морского регистра судоходства. Такие суда способны, в частности, к самостоятельному плаванию в сплоченных однолетних и двухлетних арктических льдах при их толщине до 2,1 метра в зимнее-весеннюю навигацию и до 3,1 метра в летнее-осеннюю.

Планируемая ширина нового ледокола — около 32 метров, максимальная осадка 8,5 метра. Запасы сжиженного газа на ледоколе должны составлять около 10 тысяч кубометров. Ледокол будет способен к автономности в течение 20-25 суток.

Предварительный концептуальный проект нового ледокола на СПГ Aker должна представить Росатомфлоту не позже 10 октября нынешнего года. Стоимость разработки проекта — 30 тысяч евро.

Первый в мире ледокол на сжиженном газе "Поларис" проекта Aker ARC 130, разработанный Aker, в 2016 году был передан заказчику в Финляндии.