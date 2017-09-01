"АЭМ-технологии" намерены к 2020 году утроить выручку до 34 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сен – РИА Новости. Энергомашиностроительная компания госкорпорации "Росатом" АО "АЭМ-технологии", занимающаяся производством оборудования как для реакторных установок АЭС, так и для других отраслей, в частности нефтегазохимии, планирует к 2020 году нарастить свою выручку в три раза, до 34 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор компании Игорь Котов.

"Сегодня выручка "АЭМ-технологий" — 11 миллиардов (рублей). А если посмотреть на перспективу, то в 2020 году 34 миллиарда (рублей) должна составить выручка по заключенным контрактам", — сказал он в пятницу в ходе визита на предприятие секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

По словам Котова, с 2010 года, когда была создана компания, на ее филиалах "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область) и "Петрозаводскмаш" полностью освоен выпуск всей номенклатуры реакторного оборудования для строительства АЭС по российским проектам.

"У нас до 2023 года все (планируемые в рамках заключенных Росатомом контрактов атомные) блоки подписаны, имеется пятилетний заказ", — сказал Котов.