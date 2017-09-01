Власти Китая приняли закон о безопасности в атомной сфере

ПЕКИН, 1 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (законодательный орган Китая) в пятницу принял закон о безопасности в атомной сфере, сообщает агентство China News.

Принятый закон регулирует правила строительства атомных реакторов, экспорта и импорта соответствующего оборудования. При этом подчеркивается, что ввозимое в Китай оборудование должно в полной мере соответствовать нормам безопасности, предусмотренным законом страны, а также административным нормам и стандартам. Вывоз оборудования из КНР должен осуществляться в соответствии с государственными требованиями об экспортном контроле. Закон вступит в силу 1 января 2018 года.

Несмотря на то, что в Китае не произошло ни одного крупного инцидента или утечки, власти вынуждены были разработать регулирующий атомную сферу закон в связи с резким ростом числа строящихся реакторов.

В тексте закона отмечается, что атомная сфера является важной составляющей национальной безопасности и должна соответствовать имеющимся требованиям в данной сфере. Также подчеркивается важность укрепления международного сотрудничества и координации по борьбе с терроризмом в данной сфере.