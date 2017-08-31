"Силовые машины" и венгерская "дочка" GE пришли на тендер для АЭС "Пакш-2"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. ПАО "Силовые машины" (Санкт-Петербург) и компания GE Hungary Kft (венгерская "дочка" американской General Electric) подали заявки на участие в конкурсе на изготовление и поставку турбинного оборудования для новых блоков АЭС "Пакш", которые планируется построить в Венгрии с участием России (проект "Пакш-2").

Генеральный подрядчик по проекту строительства новых энергоблоков №5 и №6 АЭС "Пакш" АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в группу компаний Росатома ASE) ранее заказала за 770 миллионов евро с НДС производство и поставку основного и вспомогательного оборудования турбинного зала для этих атомных блоков. Турбинный (машинный) зал — часть здания энергоблока АЭС, где размещаются агрегаты, вырабатывающие электроэнергию (турбины и турбогенераторы), со вспомогательным оборудованием.

Как следует из материалов конкурсной документации, заявки на конкурс подали два участника — "Силовые машины" и GE Hungary Kft в качестве лидера консорциума GE Hungary Kft и Alstom Power Systems (французская "дочка" General Elеctric).

Единственная венгерская АЭС "Пакш" расположена в 100 км от Будапешта и в 5 км от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. АЭС производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №№5 и 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиарда евро.

В начале этого года генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в интервью венгерской газете Világgazdaság подчеркнул, что при реализации проекта "Пакш-2" "все закупки будут осуществляться открыто и транспарентно в полном соответствии со стандартами Европейского Союза".