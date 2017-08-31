Атомный ледокол "Советский Союз" все же утилизируют

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский атомный ледокол "Советский Союз" не будет восстановлен и подлежит утилизации, хотя ранее планировалось продлить его ресурс и использовать в проектах по освоению Арктики или задействовать в интересах Вооруженных Сил РФ.

"Ледокол "Советский Союз", к сожалению, утилизируется. Был подписан официальный приказ", — сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия госкорпорации "Росатом" ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) Вячеслав Рукша.

"Советский Союз" — российский атомный ледокол класса "Арктика". Был введен в эксплуатацию в 1989 году. Особенность этого атомохода в том, что он был спроектирован так, чтобы за короткое время его можно было дооборудовать в боевой крейсер.

В марте 2002 года во время стоянки ледокола у причала в Мурманске впервые в практике его энергетическая установка была использована для электроснабжения береговых объектов. При этом мощность установки достигала 50 МВт. Эксперимент прошел успешно, но был признан нерентабельным.

Снижение объемов работ в Арктике в свое время привело к тому, что "Советский Союз" остался без загрузки, был выведен из эксплуатации и стоял у причала. В 2014 году руководство "Росатома" приняло решение к 2018 году восстановить атомоход, чтобы обеспечить новые российские арктические проекты. Предполагалось, что после продления ресурса реакторной установки "Советский Союз" мог бы прослужить еще 20 лет.

"Мы планировали ледокол к восстановлению. "Советский Союз" как раз мог быть востребован под шельфовые проекты", — сказал Рукша. Но из-за действия западных санкций в отношении совместного проекта Роснфети и американской ExxonMobil по добыче углеводородов на шельфе Карского моря ледокол оказался "без работы", добавил глава Росатомфлота.

Ранее сообщалось, что "Росатом" предлагал министерству обороны создать на ледоколе "Советский Союз" плавучий командный пункт для арктической группировки Вооруженных Сил РФ.

"Это немного не так. Когда вставали вопросы обеспечения тех баз, которые Минобороны восстановило в Арктике, то мы делали такую оценку. К сожалению, ледокол избыточен по мощности, и (в его использовании для нужд Вооруженных Сил) нет экономической целесообразности", — сказал Рукша.