США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Ядерные технологии
Ядерные технологии

Атомный ледокол "Советский Союз" все же утилизируют

14:0831.08.2017
(обновлено: 14:17 31.08.2017)
12677
© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкАтомный ледокол Советский Союз. Архивное фотоАтомный ледокол Советский Союз. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский атомный ледокол "Советский Союз" не будет восстановлен и подлежит утилизации, хотя ранее планировалось продлить его ресурс и использовать в проектах по освоению Арктики или задействовать в интересах Вооруженных Сил РФ.

Инженер атомного ледокола. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Лушин
Перейти в фотобанк
Утилизация атомного ледокола "Сибирь" завершится к декабрю 2017 года
"Ледокол "Советский Союз", к сожалению, утилизируется. Был подписан официальный приказ", — сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия госкорпорации "Росатом" ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) Вячеслав Рукша.

"Советский Союз" — российский атомный ледокол класса "Арктика". Был введен в эксплуатацию в 1989 году. Особенность этого атомохода в том, что он был спроектирован так, чтобы за короткое время его можно было дооборудовать в боевой крейсер.

В марте 2002 года во время стоянки ледокола у причала в Мурманске впервые в практике его энергетическая установка была использована для электроснабжения береговых объектов. При этом мощность установки достигала 50 МВт. Эксперимент прошел успешно, но был признан нерентабельным.

Снижение объемов работ в Арктике в свое время привело к тому, что "Советский Союз" остался без загрузки, был выведен из эксплуатации и стоял у причала. В 2014 году руководство "Росатома" приняло решение к 2018 году восстановить атомоход, чтобы обеспечить новые российские арктические проекты. Предполагалось, что после продления ресурса реакторной установки "Советский Союз" мог бы прослужить еще 20 лет.

Ледокол Арктика. Архивное фото
© Фото : public domain
Ряд старых ледоколов утилизируют в рамках ФЦП по ядерной безопасности
"Мы планировали ледокол к восстановлению. "Советский Союз" как раз мог быть востребован под шельфовые проекты", — сказал Рукша. Но из-за действия западных санкций в отношении совместного проекта Роснфети и американской ExxonMobil по добыче углеводородов на шельфе Карского моря ледокол оказался "без работы", добавил глава Росатомфлота.

Ранее сообщалось, что "Росатом" предлагал министерству обороны создать на ледоколе "Советский Союз" плавучий командный пункт для арктической группировки Вооруженных Сил РФ.

"Это немного не так. Когда вставали вопросы обеспечения тех баз, которые Минобороны восстановило в Арктике, то мы делали такую оценку. К сожалению, ледокол избыточен по мощности, и (в его использовании для нужд Вооруженных Сил) нет экономической целесообразности", — сказал Рукша.

Комментировать
Ядерные технологии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
kts 16
R.I.P.
14:11
31.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена