Свердловская область поддержит проект "противораковых" радиоизотопов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экспертный совет Фонда технологического развития Свердловской области одобрил выделение АО "Институт реакторных материалов" (ИРМ, город Заречный Свердловской области, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом") региональной части займа в размере 100 миллионов рублей на проект по организации высокотехнологичного производства радиофармпрепаратов и радиационных источников для ядерной медицины и промышленности, сообщили в департаменте коммуникаций Росатома.
Цель проекта — наладить выпуск технологически более сложных соединений, предполагающих высокую добавленную стоимость.
Речь прежде всего идет о трихлориде лютеция-177, который используется на Западе для лечения нейроэндокринных опухолей. Благодаря "адресной" доставке этого радиоизотопа к раковым клеткам возможно уничтожение не только первичной злокачественной опухоли, но и метастазов, что позволяет рассчитывать на успех даже на поздних стадиях заболевания.
"В ближайшее время планируется рассмотрение Фондом развития промышленности заявки о выделении федеральной части средств на проект, которая составляет 70%. Решение фонда даст старт реализации всего проекта. Радиофармпрепараты на основе лютеция-177 открывают предприятию выход на новый сегмент мирового рынка ядерной медицины", — отметили в Росатоме.
Как сообщало ранее РИА Новости, среди задач нынешнего года — разработка проектной и рабочей документации для создания в ИРМ производства источников на основе Ir-192, трихлорида Lu-177, а также йода-125.
Институт реакторных материалов выполняет работы по исследованию материалов для атомной энергетики, а также производит радиоактивные изотопы. На предприятии эксплуатируется исследовательский водо-водяной ядерный реактор бассейнового типа ИВВ-2М номинальной мощностью 15 МВт.