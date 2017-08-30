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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Свердловская область поддержит проект "противораковых" радиоизотопов

13:0430.08.2017
(обновлено: 13:07 30.08.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПавильон корпорации Росатом. Архивное фотоПавильон корпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экспертный совет Фонда технологического развития Свердловской области одобрил выделение АО "Институт реакторных материалов" (ИРМ, город Заречный Свердловской области, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом") региональной части займа в размере 100 миллионов рублей на проект по организации высокотехнологичного производства радиофармпрепаратов и радиационных источников для ядерной медицины и промышленности, сообщили в департаменте коммуникаций Росатома.

Научно-исследовательский институт атомных реакторов” (НИИАР). Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Росатом готовит коммерческие поставки в Японию медицинского молибдена-99
ИРМ выполняет инвестиционный проект по созданию у себя производства источников излучения на основе радиоизотопа иридий-192 (Ir-192) и радиофармацевтического прекурсора ("предшественника" терапевтических препаратов) — трихлорида радиоизотопа лютеция-177 (Lu-177), а также йода-125 для радиоактивных источников, применяемых в низкодозовой брахитерапии (внутритканевой лучевой терапии, современного высокотехнологичного и минимально инвазивного метода лечения рака).

Цель проекта — наладить выпуск технологически более сложных соединений, предполагающих высокую добавленную стоимость.

Речь прежде всего идет о трихлориде лютеция-177, который используется на Западе для лечения нейроэндокринных опухолей. Благодаря "адресной" доставке этого радиоизотопа к раковым клеткам возможно уничтожение не только первичной злокачественной опухоли, но и метастазов, что позволяет рассчитывать на успех даже на поздних стадиях заболевания.

"В ближайшее время планируется рассмотрение Фондом развития промышленности заявки о выделении федеральной части средств на проект, которая составляет 70%. Решение фонда даст старт реализации всего проекта. Радиофармпрепараты на основе лютеция-177 открывают предприятию выход на новый сегмент мирового рынка ядерной медицины", — отметили в Росатоме.

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Росатом получил из-за рубежа заявки на компактные реакторы для медицины
На начальной стадии производство будет экспортно-ориентированным и окупаться, в том числе за счет зарубежных заказчиков и реализации продукции на экспорт. Конечная цель развития производства – сделать операции с применением радиофармпрепаратов на основе лютеция Lu177 более доступными для населения России.

Как сообщало ранее РИА Новости, среди задач нынешнего года — разработка проектной и рабочей документации для создания в ИРМ производства источников на основе Ir-192, трихлорида Lu-177, а также йода-125.

Институт реакторных материалов выполняет работы по исследованию материалов для атомной энергетики, а также производит радиоактивные изотопы. На предприятии эксплуатируется исследовательский водо-водяной ядерный реактор бассейнового типа ИВВ-2М номинальной мощностью 15 МВт.

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Ядерные технологии
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