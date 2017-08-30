Атомный ледокол "Сибирь" спустят на воду в Петербурге 22 сентября

Атомный ледокол проекта 22220 на верфи ООО Балтийский завод — Судостроение в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Атомный ледокол проекта 22220 на верфи ООО Балтийский завод — Судостроение в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" спустят на воду 22 сентября, сообщает "Балтийский завод-Судостроение" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Ледокол "Сибирь" был заложен 26 мая 2015 года.

"22 сентября 2017 года на Балтийском заводе состоится спуск на воду первого серийного атомного ледокола "Сибирь" проекта 22220", — говорится в сообщении.

По контракту с ФГУП "Росатомфлот" Балтийский завод строит три атомных ледокола проекта: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Технический проект атомоходов разработан ЦКБ "Айсберг".

Атомные ледоколы проекта 22220 необходимы для обеспечения лидерства России в Арктике. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Новые корабли будут обеспечивать проводку судов, перевозящих углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Атомоходы проекта 22220 будут оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Они станут самыми большими и самыми мощными (60 МВт) атомными ледоколами в мире.

Длина универсального атомного ледокола проекта 22220 составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, экипаж — 75 человек.