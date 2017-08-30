Росатомфлот: необходимо начать строительство атомных ледоколов-лидеров

ПОСЕЛОК САБЕТТА (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ), 30 авг — РИА Новости. Решение о начале строительства в России новых атомных ледоколов проекта 10510 "Лидер" надо принимать уже сейчас, чтобы своевременно, к рубежу 2030-х годов, обеспечить перевозки сжиженного природного газа по Северному морскому пути, заявил генеральный директор предприятия госкорпорации "Росатом" ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) Вячеслав Рукша.

"Без сомнения, важнейший вопрос, который касается правительственного уровня — если мы действительно собираемся двигаться серьезно, динамично на рынок сжиженного природного газа, требуется решение о строительстве двух-трех ледоколов-лидеров к 2029-2030 году. Атомные ледоколы строятся пять-семь лет, и решение требуется сегодня", — сказал Рукша в среду на VII международной встрече представителей государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности.

Сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге идет строительство трех универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Рукша напомнил, что сдача в эксплуатацию головного атомохода этого проекта "Арктика" намечена на май 2019 года. По словам Рукши, для решения задач в Арктике России могут понадобиться еще два атомных ледокола проекта 22220 помимо ледоколов-лидеров.

Атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы. На них будут установлены ядерные паропроизводящие установки, состоящие из двух реакторных установок РИТМ-400 тепловой мощностью по 315 МВт каждая. Проектант атомного ледокола проекта 10510 — ЦКБ "Айсберг".

Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов. Ранее сообщалось, что первый ледокол проекта 10510 возможно построить к 2030 году, а всего для освоения Арктики потребуется 2-3 таких ледокола.