Технический проект атомного ледокола "Лидер" подготовят до конца года

ПОСЕЛОК САБЕТТА (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ), 30 авг — РИА Новости.Технический проект нового российского атомного ледокола "Лидер" будет готов до конца нынешнего года, заявил генеральный директор Росатомфлота Вячеслав Рукша.

"К концу этого года будет завершен его технический проект", — сказал Рукша на международной встрече по Арктике под эгидой Совета безопасности РФ.

Атомоходы проекта "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы. На них будут установлены ядерные паропроизводящие установки, состоящие из двух реакторных установок РИТМ-400 тепловой мощностью по 315 МВт каждая. Проектант атомного ледокола проекта 10510 — ЦКБ "Айсберг".

Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов. Ранее сообщалось, что первый ледокол проекта 10510 возможно построить к 2030 году, а всего для освоения Арктики потребуется 2-3 таких ледокола.