Контракты на строительство РФ АЭС в Египте могут подписать до конца года

КАИР, 29 авг — РИА Новости. Подписание согласованного варианта пакета контрактов на строительство при участии российской госкорпорации "Росатом" атомной электростанции эд-Дабаа в Египте может состояться до конца 2017 года, заявил РИА Новости глава комитета по атомным электростанциям Египта Амгад аль-Вакиль.

"Мы провели огромное количество переговоров, контракты сейчас, согласно принятому порядку, проходят согласование в Госсовете (Высший административный суд) Египта. Вероятно, что подписание контракта состоится до конца 2017 года", — сказал аль-Вакиль.

Во вторник официальное информационное агентство Египта MENA сообщило о том, что Госсовет Египта в среду проведет экстренное заседание, посвященное рассмотрению контрактов на строительство АЭС эд-Дабаа.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Объем кредита составит 25 миллиардов долларов. Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.

Ранее сообщалось, что первые два документа из пакета на строительство АЭС эд-Дабаа (о строительстве и поставке ядерного топлива для станции) прошли согласование в Госсовете Египта. В настоящее время Госсовет завершает работу еще над двумя документами, касающимися утилизации отработанного топлива, а также ввода в эксплуатацию и обслуживания АЭС. После этого согласования весь пакет будет готов к подписанию.