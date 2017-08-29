Контракты на строительство РФ АЭС в Египте могут подписать до конца года

КАИР, 29 авг — РИА Новости. Подписание согласованного варианта пакета контрактов на строительство при участии российской госкорпорации "Росатом" атомной электростанции эд-Дабаа в Египте может состояться до конца 2017 года, заявил РИА Новости глава комитета по атомным электростанциям Египта Амгад аль-Вакиль.
"Мы провели огромное количество переговоров, контракты сейчас, согласно принятому порядку, проходят согласование в Госсовете (Высший административный суд) Египта. Вероятно, что подписание контракта состоится до конца 2017 года", — сказал аль-Вакиль.
Во вторник официальное информационное агентство Египта MENA сообщило о том, что Госсовет Египта в среду проведет экстренное заседание, посвященное рассмотрению контрактов на строительство АЭС эд-Дабаа.
Ранее сообщалось, что первые два документа из пакета на строительство АЭС эд-Дабаа (о строительстве и поставке ядерного топлива для станции) прошли согласование в Госсовете Египта. В настоящее время Госсовет завершает работу еще над двумя документами, касающимися утилизации отработанного топлива, а также ввода в эксплуатацию и обслуживания АЭС. После этого согласования весь пакет будет готов к подписанию.