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Ядерные технологии
Ядерные технологии

В Астане прошла церемония открытия банка низкообогащенного урана МАГАТЭ

13:0129.08.2017
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© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкЦентр Астаны. Архивное фотоЦентр Астаны. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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АСТАНА, 29 авг – РИА Новости. Церемония открытия банка низкообогащенного урана МАГАТЭ прошла во вторник в Астане, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии приняли участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано.

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© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Банк открыт в Усть-Каменогорске, а церемония открытия состоялась в гостинице Hilton в Астане. Президент Казахстана передал гендиректору МАГАТЭ символические ключи от банка.

"За годы независимости мы проделали стремительный путь от обладания четвертым в мире арсеналом до лидера глобального нераспространения (ядерного оружия — ред.). Казахстан стал доверенным партнером МАГАТЭ, единственной структуры ООН, ответственной за мирную атомную энергию… Подчеркиваю, банк НОУ будет функционировать под полным контролем МАГАТЭ", — сказал Назарбаев на церемонии открытия.

Казахстан в 2009 году выступил с инициативой разместить на своей территории международный банк низкообогащенного урана (НОУ) под эгидой МАГАТЭ. Соглашение о создании банка Казахстан и МАГАТЭ подписали в Астане 27 августа 2015 года. Это первый такой банк в мире. Идея банка заключается в том, что если государство-член МАГАТЭ не имеет возможности приобрести низкообогащенный уран для нужд своей атомной энергетики, то оно может обратиться к МАГАТЭ с просьбой обеспечить поставки этого материала. 

Казахстан. Архивное фото
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У такой страны должно быть действующее соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ. Ей нужно будет оплатить расходы на пополнение запасов банка, при этом полученный низкообогащенный уран можно будет направлять только на мирное использование для производства реакторного топлива. Операции по дообогащению, переработке или дальнейшей передаче НОУ без предварительного согласия МАГАТЭ не допускаются. Один из главных принципов работы банка НОУ заключается в том, что он не должен никоим образом нарушать функционирование коммерческого рынка урана.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Владеть банком НОУ и контролировать его будет МАГАТЭ, при этом эксплуатироваться он будет Казахстаном. Вопросы безопасности будут регулироваться законодательными и нормативными требованиями Казахстана, при этом банк будет отвечать всем применимым положениям норм безопасности МАГАТЭ.

Банк расположен на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске на северо-востоке Казахстана. На создание банка и его функционирование в течение как минимум десяти лет были выделены около 150 миллионов долларов: фонд "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" предоставил 50 миллионов долларов, США — 49 миллионов долларов, ЕС — до 25 миллионов евро, ОАЭ и Кувейт — по 10 миллионов долларов, Норвегия — 5 миллионов долларов и Казахстан — 400 тысяч долларов и взносы в натуральной форме.

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