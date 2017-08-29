Южная Корея намерена обсудить с Россией сотрудничество в атомной энергетике

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Министерство науки, техники, информации и связи Южной Кореи сообщило во вторник, что вместе с "Росатомом" проведет в Москве 30-31 августа 18-е заседание Совместного координационного комитета по атомной энергии.

Как передает южнокорейское агентство Рёнхап , на заседании будут рассмотрены направления технического сотрудничества в разных областях, включая безопасность атомной энергетики, вывод из эксплуатации АЭС, утилизацию радиоактивных отходов.

Южнокорейская сторона намерена предложить России "новую повестку дня", которая включает в себя разработку технологий по этим направлениям.

По данным южнокорейского информационного агентства, ожидается участие в заседании председателей комитета — заместителя гендиректора "Росатома" Вячеслава Першукова и гендиректора по международному сотрудничеству из миннауки, техники Южной Кореи Пэ Тхэ Мина.