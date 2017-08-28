Десять лет Тяньваньской АЭС: как растет российско-китайский гигант

ЛЯНЬЮНЬГАН (Китай), 28 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Тяньваньская атомная станция (ТАЭС) в китайской восточной провинции Цзянсу на сегодняшний день является крупнейшим экономическим проектом РФ и КНР, за десятилетие эксплуатации она стала доказательством надежности и безопасности технологий мирного атома, а также образцовым примером совместной работы специалистов двух стран.

По случаю юбилея на станцию были приглашены российские журналисты, которые за несколько дней смогли убедиться в жизненной необходимости реализации подобных проектов, ведь ТАЭС стала одним из важнейших промышленных объектов для Восточного Китая, который безопасен для экологии и полезен для общества.

Для российской компании "Атомстройэкспорт" эта станция стала одной из визитных карточек. Вице-президент по проектам в Южной Азии АО "ИК "АСЭ" Андрей Лебедев рассказал РИА Новости, что на сегодняшний день первый и второй энергоблоки стали "устойчиво лучшими блоками по коэффициенту использования установленной мощности в Китае, устойчиво первыми по безопасности, это реальный показатель того, как мы в страну вошли, как мы в стране работаем".

География и физика

Каждая атомная станция уникальна, но при ее проектировании и возведении принимаются в расчет все достоинства и недостатки уже действующих АЭС. Для строительства Тяньваньской АЭС было выбрано живописное место на берегу Желтого моря возле маленького на тот момент населенного пункта Ляньюньган, который постепенно разросся в большой город.

Здесь есть все условия для создания туристического объекта – море и скалистые горы, однако выбор в пользу АЭС можно считать максимально выгодным не только для города и провинции, но и всей страны, так как на данный момент работающие 2 энергоблока ТАЭС обеспечивают 3,7% от общего объема энергии, поставляемой в электросеть Восточного Китая.

Энергоблоки, как готовые, так и строящиеся, расположены строго в линию вдоль горного массива, и если для первых двух блоков нужно было просто расчистить площадку от камней и растительности, то для остальных (с третьего по шестой) пришлось в прямом смысле срезать часть горы. При этом российские специалисты отмечают, что "взрывная и расчистная" часть работ возложена на китайских коллег, которые проводят все профессионально и в строгом соответствии с графиком и со всеми международными нормами безопасности.

Как пояснил главный инженер представительства АО "АСЭ" в Китае Валерий Стариков, энергоблоки расположены таким образом в первую очередь из-за выбранного способа водоснабжения. Для каждой очереди в скале прорубается два независимых тоннеля для водопроводных труб, по которым вода из моря подается к реактору и охлаждает его, после чего воду снова сбрасывают в море.

Специалисты успокоили журналистов, заявив, что пугаться этого процесса не нужно, вода совершенно чистая, без каких либо загрязнений. При наличии малейшей опасности утечки радиоактивных веществ из реактора, срабатывает эффективная система блокировки, и все процессы немедленно останавливаются, обеспечивая безопасность окружающей среды.

Безопасность превыше всего

Попасть на станцию без специального пропуска и сопровождающего лица невозможно, это совершенно изолированный объект, нахождение на котором может представлять существенную опасность для жизни при несоблюдении требуемых правил и запретов.

А правил и запретов здесь достаточно. Пребывание на станции любого новичка начинается с прохождения инструктажа по технике безопасности, для журналистов обычно проводят сокращенную версию, потому что передвижение их по объекту ограничено и жестко контролируется сопровождающими. Здесь, как отметили инструкторы, принцип простой – иди по моим следам, делай как я, ничего не трогай и не теряй каску.

А к каске и защитной одежде на станции особое отношение, так как вне зависимости от стоимости всего находящегося здесь оборудования жизнь и здоровье человека ценятся превыше всего. Поэтому и нарушителей наказывают серьезно, самые большие штрафы налагаются за курение в неположенных местах и отсутствие каски – 1 тысяча юаней (8,8 тысячи рублей). Руководство АЭС крайне взыскательно относится и к трезвости сотрудников, алкоголь нельзя употреблять за 12 часов до планируемого приезда на объект. Штраф за хулиганство в нетрезвом виде может достигать 5 тысяч юаней (44 тысячи рублей).

Почти весь инструктаж состоит из слов "нельзя", "запрещено", "внимательно" и "опасно". И если для журналистов он укладывается примерно в час, то для сотрудников все гораздо сложнее и строже. Они должны сдать полноценный экзамен, и только после этого их допустят к энергоблокам.

Вопрос безопасности касается не только личного персонала, но и всего окружающего мира. И для того, чтобы станция приносила жителям страны пользу, а не смертельную опасность, необходимо полностью исключить все возможные риски. Именно поэтому на Тяньваньской АЭС предприняты повышенные меры безопасности, она способна выдержать землетрясение, цунами и торнадо.

Станция расположена на побережье, и хотя после трагедии на Фукусиме для простого обывателя такое местоположение АЭС может показаться необоснованным и достаточно рисковым, инженеры, проектировавшие Тяньваньскую АЭС, твердо заверили журналистов, что она разработана в соответствии с "постфукусимскими" требованиями, оснащена не только активными, но и пассивными (действующими по естественным законам, без участия персонала) системами безопасности. На сегодняшний день она считается одной из самых современных и безопасных станций в мире.

Третий блок — старт нового десятилетия

Годовщину станции отметили важным событием – загрузкой топлива в третий энергоблок, который уже до конца года должен быть подключен к электросети. Третий блок для российских и китайских специалистов стал совершенно новым видом работы. Для реализации именно этой части проекта обеим сторонам пришлось преодолеть все возможные различия в подходах как по технической части, так и в непосредственной организации работ.

Российские специалисты рассказали, что на том месте, где сегодня стоит суперсовременный энергоблок, находилась гора. Работы по расчистке площадки под третий и четвертый блоки проводила китайская сторона, и через два года на месте большого горного массива зиял котлован. Горные породы, оставшиеся от расчистки, никуда не увезли, а на месте использовали для изготовления бетона, для прокладки подъездной дороги, для возведения вспомогательных зданий.

Как рассказал журналистам заместитель главного инженера АО "АтомПроект" Роман Демин, "уникальность проекта второй очереди заключается в том, что здесь была совместная работа между проектировщиками России, в зоне ответственности которых был ядерный остров, и проектировщиками из Китая в части неядерного острова".

"Одна из проблем, которая была решена в этом проекте — это обмен интерфейсными данными между ядерным островом и неядерным, были применены современные технологии проектирования, что позволило нам получить лучшие компоновочные решения по размещению оборудования и в дальнейшем более удобной эксплуатации станции", — сообщил Демин.

При этом он уверенно сказал, что хорошо выстроенное взаимодействие между специалистами заказчика и российской стороны позволили в кратчайшие сроки решать сложнейшие вопросы, возникающие в ходе проектирования и пусконаладки. На площадке постоянно находятся российские специалисты группы авторского надзора, которые обеспечивают разъяснение и сопровождение проекта.

Проектом предусмотрен срок эксплуатации энергоблока на 40 лет, в дальнейшем, по словам специалистов, можно провести комплекс мероприятий, после которых срок эксплуатации станции может быть продлен.

Маленькая жизнь большой станции

АЭС это не только механизмы, реакторы и провода, это годы жизни сотен российских специалистов, от инженеров до поваров, чьи личные истории неразрывно связаны с городком Ляньюньган на берегу Желтого моря.

В самом начале строительства первой очереди станции здесь постоянно находились до 1200 россиян, включая специалистов и их семьи, для них был возведен специальный поселок, строительство которого учитывало требования российской стороны в части отопления, удобств, расположения.

Столь большая численность российских специалистов объясняется тем, что первые два энергоблока выполнялись целиком российской стороной, на третьем и четвертом энергоблоке "Росатом" строит лишь ядерный остров.

Сегодня здесь постоянно находятся до 200 россиян, также в краткосрочные командировки приезжают специалисты разных профилей на том или ином этапе строительства. Многие учат китайский язык, или же просто усваивают минимальный набор предложений для ежедневного общения.

Сотрудники станции рассказали, что постепенно привыкли и к местной еде, и к погоде, и к менталитету. Приходится со многим мириться, в первую очередь, с постоянной жарой, влажностью, с отсутствием молочных продуктов и хорошего хлеба. Сергей, один из сотрудников станции, рассказал, что китайская сторона это понимает и старается хоть как-то учесть пожелания российских коллег.

"Раньше многие не могли питаться в столовой, был один рис, овощи, острое мясо, но постепенно китайцы поняли, что нам нужно, кладут меньше специй, каждый день готовят блюда из картофеля, так что голодными мы не остаемся", — рассказал собеседник агентства.

Не обошлось на станции, как и на любой большой стройке, без романтических историй. Практически каждый здесь знает замечательную молодую семью Александра и Джессики, которые встретились и поженились на станции, сегодня у них есть сын Миша и светлые планы на будущее.

Главным видом спорта для российских специалистов с годами стал бадминтон, который крайне популярен в Китае. По вечерам и выходным на специальных кортах можно усидеть десятки молодых людей и девушек из России, которые могут часами энергично и азартно перекидывать волан через сетку. Часто устраиваются соревнования, в том числе и с китайцами, которые хвалят достойную игру российских спортсменов.

История проекта



Россия и Китай ведут активное сотрудничество по развитию мирного атома, в ходе которого китайская сторона по достоинству оценила многолетний российский опыт, многочисленные преимущества российской атомной энергетики, ее безопасные и референтные технологии, наличие производственных и научных мощностей.

История Тяньваньской АЭС началась в 1992 году с подписания межправсоглашения России и Китая, объект был успешно сдан в эксплуатацию заказчику в 2007. В строительстве ТАЭС приняли участие более 150 российских предприятий и организаций, которые занимались проектированием, поставкой оборудования и материалов, монтажными работами и вводом станции в эксплуатацию, а также обучением китайского персонала.

Контракт на возведение второй очереди АЭС (третьего и четвертого энергоблоков) был подписан в 2010 году, строительство блоков началось в декабре 2012 и 2013 года соответственно. К настоящему моменту все работы идут в соответствии с установленным графиком, ввод в эксплуатацию третьего энергоблока планируется на февраль 2018 года, а четвертого – на декабрь 2018 года.