В Египте назвали помощь России в строительстве АЭС символом дружбы

КАИР, 27 авг — РИА Новости. Строительство Россией первой атомной электростанции в Египте станет новым символом сотрудничества между Москвой и Каиром, об этом в воскресенье на встрече с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Как сообщает канцелярия египетского лидера, на встрече с делегацией российской компании обсуждались "последние детали пакета контрактов на строительство атомной электростанции".

"Господин президент подтвердил стремление Египта к сотрудничеству с компанией "Росатом" в строительстве атомной электростанции в эд-Дабаа, отметив, что этот проект станет новым символом дружбы и сотрудничества между Египтом и Россией", — приводится в сообщении канцелярии президента АРЕ.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Объем кредита составит 25 миллиардов долларов. Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.

Ранее новостной портал "Ахль Маср" ссылаясь на источник в министерстве электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта, сообщил о том, что подписание согласованного варианта пакета контрактов на строительство АЭС запланировано на январь 2018 года.