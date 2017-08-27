Венгрия и Россия готовятся к началу строительства АЭС "Пакш-2"

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Проект сооружения с участием России новых энергоблоков единственной венгерской АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2"), который в Будапеште называют флагманом российско-венгерского сотрудничества, в нынешнем году перешел к этапу активной подготовки к строительству. Ожидается, что первые работы на площадке строительства начнутся в 2018 году.

Сейчас на АЭС "Пакш" эксплуатируются построенные в 1974-1987 годах с участием СССР четыре атомных энергоблока, на них приходится более 40% всей вырабатываемой в Венгрии электроэнергии. Эта станция относится к числу наиболее безопасных и надежных АЭС в мире.

Флагманский проект

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиарда евро.

В Венгрии подчеркивают важность проекта АЭС "Пакш-2" для развития как своей экономики, так и сотрудничества с Россией по разным направлениям.

"Не будет преувеличением сказать, что это одна из крупнейших бизнес-сделок в этом веке", — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в июне на Петербургском международном экономическом форуме-2017. Благодаря этому проекту в Венгрии появится порядка 10 тысяч новых рабочих мест. "Это огромный стимул для нашей экономики", — подчеркнул Сийярто. Он сообщил, что Венгрия намерена со временем повысить долю атомной генерации в своей энергосистеме до 70%.

Соглашение по проекту "Пакш-2" можно характеризовать как прорывное, в свою очередь, отмечал председатель комитета по иностранным делам Государственного Собрания (парламента) Венгрии Жолт Немет.

"Я думаю, что проект (достройки) АЭС "Пакш" является флагманом наших двусторонних взаимоотношений, который за собой потянет развитие в иных отраслях", — говорил Немет в мае в Москве на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Выбор именно российских технологий для новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии был для Будапешта очевидным, заявил в июле РИА Новости постоянный представитель Венгрии при МАГАТЭ Кароль Дан. Он напомнил, что в Венгрии уже более 40 лет работает АЭС "Пакш" в составе четырех блоков. "И наш опыт ее эксплуатации, очевидно, весьма позитивен: очень и очень стабильное снабжение (электроэнергией), которое оценивается как одно из наиболее эффективных в мире", — говорил Дан, в составе делегации постпредов при МАГАТЭ посещавший российские атомные объекты в Ленинградской области.

Большинство населения Венгрии поддерживает достройку АЭС "Пакш", сообщила проектная компания MVM Paks II. Как показали результаты общенационального опроса, проведенного ранее в нынешнем году, 54% респондентов поддержали проект, 36% выступили против, а 10% не определились со своим отношением к нему (для сравнения, в мире уровень поддержки проектов АЭС уже в 50% считается высоким).

Кроме того, большинство населения Венгрии считает, что атомная энергетика обеспечивает непрерывное и безопасное электроснабжение страны. А две трети опрошенных уверены, что строительство новых атомных энергоблоков позволит снизить энергетическую зависимость Венгрии.

"Зеленый свет" проекту

Тема проекта "Пакш-2" входит в повестку встреч высшего политического руководства РФ и Венгрии. Со времени состоявшегося в феврале этого года визита президента России Владимира Путина в Будапешт и переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном произошло ключевое событие для дальнейшего продвижения проекта — он был одобрен Еврокомиссией, тем самым не осталось никаких юридических препятствий для строительства новых блоков АЭС.

Еврокомиссия поначалу, в сентябре 2015 года, уведомила правительство Венгрии, что проект "Пакш-2" отвечает требованиям ЕК, в том числе техническим и экологическим, но позже начала расследование в отношении проекта по трем отдельным пунктам, касающимся возможного государственного субсидирования проекта, общественного доступа к информации по его реализации, а также норм государственных закупок. В ноябре 2016 года Еврокомиссия завершила расследование соответствия проекта законам ЕС в области госзакупок, однако продолжала расследование в части оказания государственной помощи проекту. В марте нынешнего года и это расследование Еврокомиссия тоже прекратила.

Будапешт был готов к положительному решению Брюсселя и потому не стал откладывать в долгий ящик оформление документов, необходимых для выполнения проекта. Уже в марте венгерское агентство по атомной энергии одобрило заявление проектной компании MVM Paks II о предоставлении лицензии на площадку для строительства новых энергоблоков.

А в апреле аппарат правительства области Пешт издал постановление, которым утвердил экологическую лицензию проекта расширения АЭС "Пакш", признав ее юридически обязательной.

Подготовка к строительству

Эту лицензию первоначально в сентябре 2016 года выдали власти венгерского региона Баранья, но затем экологические организации — Гринпис Венгрии и Институт по вопросам политики в области изменения климата Energiaklub — представили свои возражения против такого решения. И поэтому состоявшееся весной признание лицензии в качестве обязательного документа означало, что проект полностью удовлетворяет экологическим требованиям Венгрии и Евросоюза.

Еще одним важным событием стало прохождение генеральным подрядчиком строительства инжиниринговой компании "АСЭ" (входит в госкорпорацию "Росатом") так называемого аудита ядерной квалификации, что позволило приступить к активной фазе выполнения проекта. Росатом передает венгерскому заказчику необходимую проектную документацию и готовится к началу работ непосредственно на месте. Как следует из годового отчета Росатома за 2016 год, в планах на год текущий — сдать заказчику предварительный отчет по обоснованию безопасности АЭС "Пакш-2".

Помимо этого, Росатом начинает конкурсы на производство оборудования для "Пакша-2". Сейчас заканчивается прием тендерных заявок на изготовление и поставку турбин, которые будут работать на новых блоках.

Межправительственным соглашением по АЭС "Пакш-2" предусмотрен уровень локализации производства оборудования в 40%, и Росатом рассчитывает на активное участие венгерских компаний в проекте, сообщил ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Что касается строительно-монтажных работ на площадке будущих энергоблоков, предваряющих заливку "первого бетона" в их фундамент, то сообщалось, что они могут стартовать уже в начале 2018 года.

Модернизация действующей АЭС

Росатом в рамках своих обязательств помогает обеспечить работу действующих энергоблоков станции. Одним из уникальных проектов в истории мировой атомной энергетики эксперты называют многолетний совместный проект венгерских и российских атомщиков по ликвидации последствий произошедшего в свое время на энергоблоке №2 ЧП, причиной которого стало использование оборудования западного производства.

В апреле 2003 года Россия в лице министерства по атомной энергии оперативно откликнулась на просьбу руководства Венгрии оказать содействие в извлечении и последующей переработке отработавших тепловыделяющих сборок на втором энергоблоке, разрушившихся в ходе промывки кассет с ядерным топливом по технологии и на оборудовании компании Framatome ANP (Франция). Событию был присвоен третий уровень по международной шкале оценки ядерных событий INES ("серьезный инцидент").

Тогда российская компания ТВЭЛ выиграла международный конкурс на восстановительные работы, которые были выполнены с использованием специальных технологий и оборудования, разработанного при участии ряда других организаций атомной отрасли России. В январе 2007 года специалисты ТВЭЛ успешно завершили проект восстановительных работ на станции. Это позволило венгерской стороне в кратчайшие сроки возобновить коммерческую эксплуатацию второго блока АЭС "Пакш", а российской стороне — получить уникальные компетенции в области радиационной безопасности.

Совместная ликвидация последствий этого серьезного инцидента укрепила российско-венгерское сотрудничество в атомной сфере, ряд сотрудников атомной отрасли России был удостоен государственных наград Венгрии.

Росатом помогает не только обслуживать, но и модернизировать действующие энергоблоки АЭС "Пакш". В 2016 году сервисная компания "Русатом Сервис" и АЭС "Пакш" подписали в Москве на форуме "Атомэкспо" рамочный контракт на услуги в области сервиса и модернизации атомной станции.

Атом, дети и мюзикл

Необычной, но уже имеющей давнюю историю формой сотрудничества России и Венгрии в атомной энергетике стал проводимый Росатомом с 2009 года международный некоммерческий детский творческий проект Nuclear Kids. В нем принимают участие дети сотрудников предприятий атомной отрасли России и зарубежных партнеров Росатома, среди которых и Венгрия. Среди основных целей проекта — развитие новых традиций культурного взаимодействия между странами. Особенность проекта в том, что в короткий срок под руководством профессионалов создается новый уникальный музыкальный спектакль на ту или иную тему, и с ним творческая группа гастролирует по российским городам и за рубежом.

В нынешнем году мюзикл назывался "Просто летний дождь", это был рассказ о школьнике, попавшем в современный город, и на пути которого разворачивалось множество неожиданных историй. Первый заграничный показ этого мюзикла прошел ранее в августе как раз в Пакше. Как отмечали участники и зрители, представление прошло на ура. Затем ребята переехали в другой венгерский город Калоч, где выступление тоже состоялось с большим успехом. Финальное выступление в рамках тура прошло в Москве.