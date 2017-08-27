Венгрия и Россия готовятся к началу строительства АЭС "Пакш-2"

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Проект сооружения с участием России новых энергоблоков единственной венгерской АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2"), который в Будапеште называют флагманом российско-венгерского сотрудничества, в нынешнем году перешел к этапу активной подготовки к строительству. Ожидается, что первые работы на площадке строительства начнутся в 2018 году.
Сейчас на АЭС "Пакш" эксплуатируются построенные в 1974-1987 годах с участием СССР четыре атомных энергоблока, на них приходится более 40% всей вырабатываемой в Венгрии электроэнергии. Эта станция относится к числу наиболее безопасных и надежных АЭС в мире.
Флагманский проект
В Венгрии подчеркивают важность проекта АЭС "Пакш-2" для развития как своей экономики, так и сотрудничества с Россией по разным направлениям.
"Не будет преувеличением сказать, что это одна из крупнейших бизнес-сделок в этом веке", — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в июне на Петербургском международном экономическом форуме-2017. Благодаря этому проекту в Венгрии появится порядка 10 тысяч новых рабочих мест. "Это огромный стимул для нашей экономики", — подчеркнул Сийярто. Он сообщил, что Венгрия намерена со временем повысить долю атомной генерации в своей энергосистеме до 70%.
"Я думаю, что проект (достройки) АЭС "Пакш" является флагманом наших двусторонних взаимоотношений, который за собой потянет развитие в иных отраслях", — говорил Немет в мае в Москве на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
Выбор именно российских технологий для новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии был для Будапешта очевидным, заявил в июле РИА Новости постоянный представитель Венгрии при МАГАТЭ Кароль Дан. Он напомнил, что в Венгрии уже более 40 лет работает АЭС "Пакш" в составе четырех блоков. "И наш опыт ее эксплуатации, очевидно, весьма позитивен: очень и очень стабильное снабжение (электроэнергией), которое оценивается как одно из наиболее эффективных в мире", — говорил Дан, в составе делегации постпредов при МАГАТЭ посещавший российские атомные объекты в Ленинградской области.
Большинство населения Венгрии поддерживает достройку АЭС "Пакш", сообщила проектная компания MVM Paks II. Как показали результаты общенационального опроса, проведенного ранее в нынешнем году, 54% респондентов поддержали проект, 36% выступили против, а 10% не определились со своим отношением к нему (для сравнения, в мире уровень поддержки проектов АЭС уже в 50% считается высоким).
Кроме того, большинство населения Венгрии считает, что атомная энергетика обеспечивает непрерывное и безопасное электроснабжение страны. А две трети опрошенных уверены, что строительство новых атомных энергоблоков позволит снизить энергетическую зависимость Венгрии.
"Зеленый свет" проекту
Тема проекта "Пакш-2" входит в повестку встреч высшего политического руководства РФ и Венгрии. Со времени состоявшегося в феврале этого года визита президента России Владимира Путина в Будапешт и переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном произошло ключевое событие для дальнейшего продвижения проекта — он был одобрен Еврокомиссией, тем самым не осталось никаких юридических препятствий для строительства новых блоков АЭС.
Будапешт был готов к положительному решению Брюсселя и потому не стал откладывать в долгий ящик оформление документов, необходимых для выполнения проекта. Уже в марте венгерское агентство по атомной энергии одобрило заявление проектной компании MVM Paks II о предоставлении лицензии на площадку для строительства новых энергоблоков.
А в апреле аппарат правительства области Пешт издал постановление, которым утвердил экологическую лицензию проекта расширения АЭС "Пакш", признав ее юридически обязательной.
Подготовка к строительству
Еще одним важным событием стало прохождение генеральным подрядчиком строительства инжиниринговой компании "АСЭ" (входит в госкорпорацию "Росатом") так называемого аудита ядерной квалификации, что позволило приступить к активной фазе выполнения проекта. Росатом передает венгерскому заказчику необходимую проектную документацию и готовится к началу работ непосредственно на месте. Как следует из годового отчета Росатома за 2016 год, в планах на год текущий — сдать заказчику предварительный отчет по обоснованию безопасности АЭС "Пакш-2".
Межправительственным соглашением по АЭС "Пакш-2" предусмотрен уровень локализации производства оборудования в 40%, и Росатом рассчитывает на активное участие венгерских компаний в проекте, сообщил ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Что касается строительно-монтажных работ на площадке будущих энергоблоков, предваряющих заливку "первого бетона" в их фундамент, то сообщалось, что они могут стартовать уже в начале 2018 года.
Модернизация действующей АЭС
Росатом в рамках своих обязательств помогает обеспечить работу действующих энергоблоков станции. Одним из уникальных проектов в истории мировой атомной энергетики эксперты называют многолетний совместный проект венгерских и российских атомщиков по ликвидации последствий произошедшего в свое время на энергоблоке №2 ЧП, причиной которого стало использование оборудования западного производства.
Тогда российская компания ТВЭЛ выиграла международный конкурс на восстановительные работы, которые были выполнены с использованием специальных технологий и оборудования, разработанного при участии ряда других организаций атомной отрасли России. В январе 2007 года специалисты ТВЭЛ успешно завершили проект восстановительных работ на станции. Это позволило венгерской стороне в кратчайшие сроки возобновить коммерческую эксплуатацию второго блока АЭС "Пакш", а российской стороне — получить уникальные компетенции в области радиационной безопасности.
Совместная ликвидация последствий этого серьезного инцидента укрепила российско-венгерское сотрудничество в атомной сфере, ряд сотрудников атомной отрасли России был удостоен государственных наград Венгрии.
Росатом помогает не только обслуживать, но и модернизировать действующие энергоблоки АЭС "Пакш". В 2016 году сервисная компания "Русатом Сервис" и АЭС "Пакш" подписали в Москве на форуме "Атомэкспо" рамочный контракт на услуги в области сервиса и модернизации атомной станции.
Атом, дети и мюзикл
В нынешнем году мюзикл назывался "Просто летний дождь", это был рассказ о школьнике, попавшем в современный город, и на пути которого разворачивалось множество неожиданных историй. Первый заграничный показ этого мюзикла прошел ранее в августе как раз в Пакше. Как отмечали участники и зрители, представление прошло на ура. Затем ребята переехали в другой венгерский город Калоч, где выступление тоже состоялось с большим успехом. Финальное выступление в рамках тура прошло в Москве.