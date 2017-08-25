Большинство населения Венгрии поддержали проект строительства АЭС "Пакш-2"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Большинство населения Венгрии поддерживает проект строительства с участием России новых энергоблоков №№5 и 6 единственной венгерской АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2"), сообщается на сайте проектной компании MVM Paks II.

Как показали результаты общенационального опроса, проведенного ранее в нынешнем году, 54% респондентов поддержали проект, 36% выступили против, а 10% не определились со своим отношением к проекту, отмечается в сообщении. В мире уровень поддержки проектов АЭС уже в 50% считается высоким.

Кроме того, большинство населения Венгрии считает, что атомная энергетика обеспечивает непрерывное и безопасное электроснабжение страны. А две трети опрошенных уверены, что строительство новых атомных энергоблоков позволит снизить энергетическую зависимость Венгрии, отмечается в сообщении.

Сейчас на АЭС "Пакш" эксплуатируются построенные в 1974-1987 годах с участием СССР четыре атомных энергоблока, на них приходится порядка 40% всей вырабатываемой в Венгрии электроэнергии. Эта станция относится к числу наиболее безопасных и надежных АЭС в мире.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиардов евро.